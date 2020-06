imago images/Thomas Trutschel Audio: Inforadio | 20.06.2020 | Carsten Hütter im Interview | Bild: imago images/Thomas Trutschel

AfD diskutiert auf Bundeskonvent - Meuthen spricht nach dem Kalbitz-Urteil von "Gnadenfrist"

20.06.20 | 10:47 Uhr

Der bisherige Brandenburger Landeschef Kalbitz darf vorerst in der AfD bleiben. Parteichef Meuthen spricht von einer "Art Gnadenfrist" und sieht die Mehrheit der Partei hinter sich. Auch AfD-Vorstandsmitglied Carsten Hütter sagt im rbb: Die Partei sei "stabil".

Vor einem nicht-öffentlichen Bundeskonvent seiner Partei an diesem Samstag sieht sich AfD-Chef Jörg Meuthen trotz der juristischen Niederlage um den Ausschluss des bisherigen Brandenburger Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz nicht geschwächt. "Ich habe zunächst einmal klare Mehrheitsverhältnisse im Bundesvorstand", sagte er am Freitagabend im ZDF-"heute journal". Und er wisse auch die Mehrheit der Partei hinter sich.



Im AfD-internen Machtkampf um den Rauswurf von Kalbitz hatte Meuthen am Freitag eine juristische Niederlage hinnehmen müssen. Das Landgericht Berlin erklärte den Ausschluss durch den Bundesvorstand für unzulässig. Damit darf der rechtsnationale Politiker seine Rechte als Parteimitglied und als Mitglied im Bundesvorstand bis zur Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts wieder ausüben. Meuthen bezeichnete das Urteil als "eine Art Gnadenfrist". "Es wird darauf ankommen, wenn in der Sache entschieden wird. Und in der Sache ist heute nicht entschieden worden."

Hütter: "Verhältnismäßig ruhig in der Partei"

Wenig überraschend kam die Entscheidung des Berliner Landgerichts für das AfD-Bundesvorstandsmitglied Carsten Hütter: "Erwartungsgemäß hat sich das Zivilgericht dazu entschlossen, die Entscheidung letztlich dem Schiedsgericht der AfD zu überlassen. In der Partei ist es jetzt verhältnismäßig ruhig, jedem war klar, dass letztlich die Entscheidung des AfD-Schiedsgerichts abgewartet werden muss", sagte Hütter am Samstagmorgen dem Inforadio des rbb.



Wie es nun mit der AfD weitergehe, werde man nach dem Konvent sehen, so der stellvertretende Bundesschatzmeister der Partei. "Mit der Thematik wird sich der Konvent beschäftigen. Einen Schaden oder Riss durch die Partei kann ich nicht erkennen. Es gibt einen Richtungsstreit, ja. Aber wir sind eine junge Partei und immer noch in der Findungsphase. Gewisse Strömungen und Differenzen sind da völlig normal und legitim." Der Parteizustand sei stabil, so Hütter.

Kalbitz "freut sich"

Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der gegen den Rauswurf war, sieht sich derweil durch die Entscheidung des Berliner Landgerichts bestätigt. "Als Jurist habe ich dieses Ergebnis befürchtet. Ich kann daher jetzt nur an die knappe Mehrheit im Bundesvorstand appellieren, sich zu überlegen, ob sie den Weg der juristischen Auseinandersetzung weiterführen will."



Die Entscheidung fiel in einem Eilverfahren, das Kalbitz angestrengt hatte. Die Vorsitzende Richterin Meline Schröer begründete das Urteil damit, dass nach dem Parteiengesetz für die Beendigung einer Mitgliedschaft das Partei-Schiedsgericht zuständig sei. In diesem Fall habe der Bundesvorstand als Exekutive unzulässigerweise die Mitgliedschaft des 47-Jährigen für nichtig erklärt. Wegen dieses Verfahrensfehlers müsse Kalbitz Rechtsschutz gewährt werden.



Kalbitz selbst sagte am Freitag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Ich freue mich über diese rechtsstaatliche Entscheidung. Es obliegt nun Teilen des Bundesvorstandes zu überlegen, einen selbstzerstörerischen Spaltungskurs weiter zu verfolgen, um sich das Lob eines instrumentalisierten Verfassungsschutzes und des politischen Gegners zu erheischen oder sich endlich wieder auf politische Sacharbeit für unser Land zu konzentrieren.“ Sendung: Inforadio, 20.06.2020, 8:24 Uhr