In 19 deutschen Städten wollen Menschen am Samstag gegen Rassismus demonstrieren, Anlass ist erneut der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd. Zur Demo auf dem Alexanderplatz werden mindestens 1.500 Menschen erwartet.

Die Veranstalter teilten in ihrer Ankündigung im Internet mit, die Demo sei für 1.500 Teilnehmer angemeldet. Auf Nachfrage von rbb|24 sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend allerdings, es liege noch keine Anmeldung vor. Die Veranstalter ließen eine erneute Anfrage von rbb|24 daraufhin zunächst unbeantwortet. Ursprünglich war die Demo auf dem Potsdamer Platz geplant. Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung hatten am Freitagabend etwa 6.500 Leute zugesagt, mehr als 8.000 ihr Interesse bekundet [facebook.com] .

Anlässlich des Todes des Afroamerikaners George Floyd soll es am Wochenende in mehreren deutschen Städten erneut Demonstrationen gegen Rassismus und rassistische Polizeigewalt geben. Auf dem Berliner Alexanderplatz ist am Samstag um 14 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto "Silent Demo - Nein zum Rassismus" geplant.

Floyd war am 25. Mai durch einen brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis gestorben. Die vier beteiligten Polizeibeamten wurden mehrere Tage nach Floyds Tod entlassen und verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben. Wegen Floyds Tod kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen und Plünderungen in mehreren Städten der USA.

Die Veranstalter der Demos am Samstag in 19 deutschen Städten, darunter Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und Stuttgart, baten die Teilnehmer, in schwarzer Kleidung zu erscheinen und Mundschutz zu tragen, um das Coronavirus nicht zu verbreiten. Man wolle während der Demonstration still und schweigend (also "silent") und friedlich an den Tod von Floyd erinnern. Die Teilnehmer wurden außerdem aufgefordert, "keine beleidigenden oder gewaltverherrlichenden Aussagen" auf mitgebrachte Plakate und Transparente zu schreiben.

Bereits am vergangenen Wochenende waren unter anderem in Berlin viele Menschen auf die Straße gegangen. 1.500 Demonstranten zogen am Sonntag durch Kreuzberg. Am Samstag hatten etwa 2.000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert.