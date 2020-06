Bild: imago images/PEMAX

AGH-Abstimmung am Donnerstag - Streit um das geplante Antidiskriminierungsgesetz des Senats

03.06.20 | 09:15 Uhr

Ein neues Antidiskriminierungsgesetz soll Berliner besser vor Diskriminierung und Willkür durch Polizei oder andere Behörden schützen. Gegner des geplanten Gesetzes warnen vor allem vor falschen Anschuldigungen.



Um Gleichbehandlung künftig ebenso gesetzlich zu schützen wie etwa Eigentum oder Ehe und Familie, will die rot-rot-grüne Berliner Koalition am Donnerstag ein Landesgesetz für den Schutz vor Diskriminierung in die Wege leiten: Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmt über das bundesweit erste Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) ab.

Verweis auf zahlreiche Studien

Dass dieses vom Senat angestoßene Gesetz notwendig ist, zeigt nach dessen Einschätzung die Praxis: In der deutschen Gesellschaft, geprägt durch Migration, würden Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Sprache oder ganz einfach wegen ihres Namens von Behörden oft anders behandelt oder beispielsweise häufiger durch Polizistinnen und Polizisten kontrolliert. "Racial profiling" heißt der diesbezügliche Begriff in den USA.



Belegt ist diese Diskriminierung in zahlreichen Studien, etwa von der Bertelsmann Stiftung [bertelsmann-stiftung.de] oder der Antidiskriminierungsstelle des Bundes [antidiskriminierungsstelle.de], hinzu kommen Erhebungen und Berichte etwa des Behindertenbeauftragen der Bundesregierung [behindertenbeauftragter.de], Erfahrungsberichte von Betroffenen, dokumentiert etwa durch das migrationspolitische Portal der Heinrich Böll Stiftung [heimatkunde.boell.de]. Wird jemand wegen seiner Herkunft benachteiligt, widerspricht das dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes.

Klarer Entscheidungsrahmen für Behörden

Für diese Verstöße gibt es bereits ähnliche Gesetze: Ungleichbehandlungen etwa bei Beschäftigung oder in der Autonomie jedes Einzelnen verbietet bereits das bundesdeutsche Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dieses soll nun mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) ein zusätzliches Regelwerk bekommen, in dem Behörden für diskriminierende Entscheidungen Sanktionen angedroht werden. Der Einzelne soll gegen mögliche Behördenwillkür gestärkt werden.



Die Argumentation des Senats für das geplante Gesetz: Es soll der öffentlichen Verwaltung und allen Behörden einen klaren Rahmen geben, Entscheidungen unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft, Sprache, Religion und Weltanschauung zu treffen, aber auch unabhängig von Behinderung, chronischen Erkrankungen, Alter sowie sozialem Status.

Wer will das Gesetz?

Die nun anstehende Verabschiedung des Gesetzes ist der Schlusspunkt einer im Koalitionsvertrag festgehaltenen Vereinbarung, den im Grundgesetz verankerten Gleichbehandlungsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot auch landesgesetzlich zu regeln. Die Idee hinter diesem Gesetz ist nicht etwa eine Art Generalvorwurf gegen Behörden, sondern sind EU-weit gültige Grundsätze, festgehalten in mehreren Richtlinien der Union; dazu zählen die Antirassismusrichtlinie, mehrere Gender-Richtlinien oder die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter außerhalb der Arbeitswelt.



Während es auch bislang auf der Grundlage des bundesdeutschen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) möglich war, Entschädigungen einzufordern, sollen mit dem Gesetz nun Verbände als Vertreter von Betroffenen die Möglichkeit bekommen, zu klagen. Hintergrund dieser Neuregelung ist es, die einzelnen oft nur mit beschränkten Möglichkeiten ausgestatteten Betroffenen durch ein solches Recht zu stärken. Unterstützung findet Rot-Rot-Grün in Berlin mit seinem Gesetz etwa beim Migrationsrat [migrationsrat.de]. Und der Deutsche Juristinnenbund [djb.de] lobte das Berliner Vorhaben, weil es "die Sensibilität für strukturelle Diskriminierungen" erhöhe und helfe, "bestehenden Vorurteilen und Stigmatisierungen wirksam entgegenzutreten".

Kritik von CDU und GdP

Scharfe Kritik allerdings kommt vor allem von der Berliner Oppositionspartei CDU im Abgeordnetenhaus sowie von Vertreterverbänden der Behördenmitarbeiter wie der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der Vorwurf lautet hier, vorgetragen etwa durch Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger, dass Polizeibeamte künftig dann nach dem Gesetz nachweisen müssten, dass sie sich nicht diskriminierend verhalten haben. Polizei und Justiz drohe hier eine Klageflut, und für die Beamten bedeute dies eine hohe Unsicherheit in ihrer Arbeit. GdP-Vertreter erklärten, dass damit künftig etwa Polizisten aus anderen Ländern nicht länger zu Einsätzen nach Berlin geschickt werden könnten, da ihnen dann hier Klagen drohten.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) widersprach und erklärte, dass mögliche Schadenersatzansprüche nach Polizeieinsätzen ausschließlich gegen das Land Berlin gerichtet werden könnten, nicht aber gegen Polizisten oder gegen die Bundesländer, aus denen sie zum Einsatz nach Berlin geschickt werden.



Geisel widersprach außerdem dem Vorwurf, das Gesetz kehre die Beweislast um. Nach dem Gesetzentwurf reiche allein die Behauptung einer Diskriminierung nicht, um die Beweislast auf die öffentliche Stelle zu übertragen. Erst wenn nach richterlicher Überzeugung glaubhafte Tatsachen für eine Diskriminierung vorliegen, müsse die betroffene Behörde widerlegen, dass es einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gegeben habe. Darum ändere das Gesetz "nichts in der täglichen Arbeit der Polizei", sagte Geisel.

Wann soll das Gesetz konkret angewandt werden?

Die Anwendung der Gesetzesvorschriften in der Praxis könnte etwa so aussehen: Ein Mensch sieht sich durch Landesbehörden diskriminiert oder ungerecht behandelt, weil sie oder er etwa aus einer Menschengruppe als einzige Person kontrolliert wurde oder weil ihr Antrag nachweislich bei Behörden länger braucht als andere und so Nachteile erfährt, weil sie oder er etwa Leistungen nicht oder später bekommt. Die Betroffenen hätten dann ein Recht auf Schadensersatz und Entschädigung. Diesen Anspruch müssen die Betroffenen durch einen Widerspruch gegen das Behördenhandeln oder gegen einen Behördenentscheid innerhalb eines Monats anzeigen und wenn die Behörde nicht reagiert, müssen die Betroffenen ihren Widerspruch innerhalb eines Jahres auch gerichtlich geltend machen.

Falls sich im Abgeordnetenhaus am Donnerstag eine Mehrheit für den Gesetzesentwurf findet, würde das Gesetz voraussichtlich zwei Wochen später in Kraft treten, also am 18. Juni. Vorausgesetzt es wird kein späterer Termin festgelegt.