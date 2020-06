Schließlich ist das Vertrauen in den Staat und seine Polizei gerade in solchen Zeiten wesentlich, in denen die Demokratie unter Druck gerät. Also in Zeiten wie dieser. Ein Gesetz aber, das ohne Not erlassen wird, und Polizisten mit Misstrauen überzieht, kann unvorhergesehenen Schaden anrichten. Etwa dann, wenn sich Polizisten in der Folge von der demokratischen Politik abwenden.