Im Streit um die Entsendung von Polizisten in die Hauptstadt haben die Unions-Innenminister Zusicherungen des Berliner Innensenators Andreas Geisel (SPD) begrüßt. Geisel will auf Drängen seiner Ministerkollegen aus anderen Ländern noch einmal klarstellen, dass das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz nicht für auswärtige Kräfte gelten soll. Sein Sprecher teilte am Donnerstag mit, falls es zu Klagen kommen sollte, sei das Land Berlin Beklagte und auch gegebenenfalls schadensersatzpflichtig. "Das ist ja die Forderung gewesen, die wir immer gehabt haben", sagte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), am Freitag am Rande des Innenministertreffens in Erfurt. Caffier ist Sprecher der Unions-Minister. "Für alle entsendeten Polizisten gilt das jeweilige Landesrecht in der kompletten Form", sagte Caffier. "Und ansonsten ist es eine Berliner Entscheidung." Die Minister fürchteten Nachteile für ihre Polizisten, zum Beispiel bürokratischen Aufwand, wenn es Diskriminierungsvorwürfe gegen sie gibt.

Über Auswirkungen des Antidiskriminierungsgesetzes auf Bundespolizisten, die in Berlin tätig sind, will Geisel "in den kommenden Wochen" mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besprechen. Seehofer hatte am Mittwoch erklärt, er werde keine Bundespolizisten mehr nach Berlin schicken und hatte eine verbindliche Erklärung Berlins gefordert. "Wir werden die Fragen ausräumen, weil sie nicht offen sind. Sie sind im Gesetz eindeutig geregelt", betonte Geisel.



Das sieht auch der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) so. Mögliche Ansprüche aus dem Antidiskriminierungsgesetz richteten sich gegen das Land Berlin, nicht gegen den Einzelnen, sagte er am Donnerstag. Er sei "irritiert" über die Aussagen von Seehofer. Rund 3.400 Bundespolizisten seien bereits in Berlin im Einsatz, sagte Behrendt, so beispielsweise an Bahnhöfen, an Flughäfen und vor Bundesbehörden. Er gehe davon aus, dass das auch so bleibe. Die Bundespolizei werde ihre gesetzlichen Aufgaben, die sie in Berlin hat, weiter wahrnehmen, das regele das Gesetz. Das könne auch ein Bundesminister nicht einfach zur Seite wischen, so der Justizsenator.

