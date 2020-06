franzke Montag, 15.06.2020 | 21:03 Uhr

Senator Geisel schrieb doch einen Brief an Innenminister Seehofer, wo er um die Zuweisung von Migranten aus Griechenland ersuchte. Was hat denn Seehofer geantwortet?

Seehofer betonte jüngst, daß die Aufnahme von Migranten in die Zuständigkeit des Bundes, also in die Zuständigkeit seines Ministerums fallen würde.