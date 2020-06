E-Autos sind nach wie vor Nischenprodukte. Der Bund will das mit seinem milliardenschweren Zukunftspaket ändern, um etwa die Unterschiede zwischen Stadt und Land zu verkleinern. Dabei haben es die Hersteller noch gar nicht so eilig beim Verkauf. Von Oliver Noffke

Bis Ende 2021 wird die Kaufförderung der Bundesregierung auf 6.000 Euro verdoppelt. Sie gilt für Neuwagen, die weniger als 40.000 Euro kosten. Rein elektrisch angetriebene Dienstwagen werden künftig auch dann bevorzugt besteuert, wenn sie bis 60.000 Euro in der Anschaffung kosten. Ab dem kommenden Jahr soll außerdem die Kfz-Steuer stärker auf den CO2-Ausstoß ausgerichtet werden; auch davon werden insbesondere die Besitzer von Elektrofahrzeugen profitieren. Zudem soll die Ladesäulen-Infrastruktur deutlich schneller ausgebaut werden, als bisher geplant. Neu ist, dass laut dem Zukunftspaket Tankstellen künftig dazu verpflichtet werden sollen, Ladesäulen aufzustellen. Allein der Infrastrukturausbau ist mit 2,5 Milliarden Euro veranschlagt, in dem insgesamt 130 Milliarden schwerem Paket. [Das Konjunkturpaket im Detail finden Sie hier: bundesfinanzministerium.de.]

Das Konjunkturpaket, mit dem die deutsche Wirtschaft nach dem Corona-Schock wieder angekurbelt werden soll, kommt ohne Neuauflage der Abwrackprämie aus. Das unbedingte Festhalten vieler deutscher Autobauer am Verbrennungsmotor will die Bundesregierung nicht mehr unterstützen. Stattdessen sollen alternative Antriebe gefördert werden. Gleich auf mehreren Ebenen profitiert die Elektromobilität.

Die Betreiber von Ladesäulen sind gesetzlich dazu verpflichtet, der Bonner Behörde zu melden, wenn sie eine neue Säule in Betrieb nehmen, die öffentlich zugänglich ist. Die Daten werden aber nur veröffentlicht, wenn die Betreiber dem explizit zustimmen, heißt es auf Anfrage: "Die Bundesnetzagentur ist bemüht, eine möglichst breite Übersicht der Ladeinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung zu stellen, Anspruch auf Vollständigkeit erheben Karte und Liste jedoch nicht."

Nicht erfasst wird, was auf Betriebshöfen, Wohnanlagen, Tiefgaragen oder ähnlichen privaten Orten installiert ist, die nur teilweise oder gar nicht öffentlich zugänglich sind. Bei solchen Privatanschlüssen spricht man von Wallboxen. "Ein ganz großer Teil der Fahrzeuge wird nicht unbedingt immer im öffentlichen Raum geladen", sagt Jörg Kirst, Technikexperte beim ADAC Berlin-Brandenburg. "Was wir an Zahlen sehen, spiegelt nicht zu hundert Prozent wider, was wir an Ladeinfrastruktur haben."

Was die Netzabdeckung angeht, gehöre Deutschland im europäischen Vergleich zur Spitze, sagt Julia Poliscanova von der Brüsseler Organisation Transport & Environment: "Deutschland liegt weit, weit über dem Durchschnitt und besitzt eines der dichtesten Netzwerke in Europa." Zwar liegen Länder wie Norwegen oder die Niederlande weit vorn [siehe auch tagesschau.de], sagt sie. "Aber das liegt daran, dass der Markt für Elektroautos einfach schon viel weiter entwickelt ist", so Poliscanova. "Wenn man nach Frankreich schaut, nach Großbritannien, Spanien oder Italien wird klar, dass Deutschland viel besser entwickelt ist." Insbesondere die Abdeckung mit Schnellladesäulen sei in Deutschland außergewöhnlich gut, sagt Poliscanova.

Es gebe aber offensichtlich ein starkes Gefälle zwischen Berlin und Brandenburg, sagt Kirst. "Die Abdeckung auf dem Land muss deutlich verbessert werden", sagt er. Es gebe aber eine Reihe weiterer Probleme, die der Verbreitung in der Fläche derzeit noch entgegen stünden, so Kist. "Für das Nutzen auf dem Land bedarf es auch einer Verbesserung der Batterietechnologie, um mittelfristig Strecken ohne zusätzliches Laden absolvieren zu können", sagt er. Woher der Strom kommt, sei ebenfalls wichtig. "Bei der derzeitigen Energiegewinnung müssen wir feststellen, dass wir die großen Vorteile der Elektromobilität noch nicht sehen."