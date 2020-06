Die meisten Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) öffnen seit Montag wieder zu den regulären Zeiten. Das teilte die BSR am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Höfe vor drei Monaten ihre Öffnungszeiten stark eingeschränkt. So sollten komplette Schließungen von Standorten vermieden werden. Vor den Abgabestellen bildeten sich oft lange Warteschlangen.

Seit Montag können nun 13 der 15 BSR-Höfe wieder zu den gewohnten Zeiten genutzt werden. Weiterhin beschränkte Öffnungszeiten gibt es lediglich auf den Höfen in der Behmstraße in Prenzlauer Berg sowie in der Berliner Straße in Wilmersdorf.