Die Berliner CDU wil sich für eine Magnetschwebebahn für die Hauptstadt einsetzen.

Landes-Parteichef Kai Wegner sagte am Freitag der "Berliner Morgenpost", eine Hochbahn mit dieser Technologie solle ein "Leuchtturm für Berlin" werden. Sie sei umweltfreundlich, platzsparend und flexibel. Wo genau eine solche Bahn errichtet werden sollte und wie das System mit U-, S- und Straßenbahn verbunden werden könnte, sagte Wegner nicht.



Es müsse Schluss sein mit rot-rot-grünem Stillstand, sagte Wegner der Zeitung. "Wir wollen Berlin wieder in Bewegung bringen und hierbei auch ganz neue Wege gehen und die Zukunft der Mobilität neu definieren", erklärte der Berliner Parteivorsitzende. Der Landesvorstand der Berliner CDU will am Freitag über Verkehrspolitik beraten.