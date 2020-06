Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street gestürmt. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. Inzwischen wird der CSD jährlich in zahlreichen Ländern weltweit gefeiert. Im vergangenen Jahr hatte mehr als eine Million Menschen in Berlin teilgenommen.



In diesem Jahr findet der CSD wegen der Corona-Pandemie am 25. Juli nur digital statt. Die Organisatoren haben mehrere Streams [csd-berlin.de] eingerichtet, über die mitgefeiert werden kann.