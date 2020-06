Bild: dpa/Sachelle Babbar

Extinction Rebellion und Studierende - Rund 40 Demos für das Wochenende in Berlin angemeldet

20.06.20 | 08:08 Uhr

Für dieses Wochende werden in der Hauptstadt 40 Demos erwartet. Darunter eine Wasser-Demo der Umweltorganisationen "Extinction Rebellion", die ihre bundesweite Aktionswoche "Rebellion Wave" beendet, aber auch Protest von Studierenden, die Corona-Hilfen fordern.

Die Polizei in Berlin stellt sich auf eine Vielzahl von Demonstrationen an diesem Wochende ein. Für Samstag und Sonntag seien 40 Versammlungen unter freiem Himmel angemeldet, sagte ein Polizeisprecher dem rbb am Freitag.



Am Samstag findet auf der Spree eine Boots-Demo der Umweltorganisation "Extinction Rebellion" zwischen Insel der Jugend in Berlin-Treptow und dem Rolandufer in Mitte statt. Für die Wasser-Demo zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr wurden 500 Teilnehmer angemeldet. Gleichzeitig wird ein Aufzug auch auf dem Land demonstrieren.



Von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr protestieren Studierende am Hauptbahnhof für Corona-Hilfen. Aufgerufen zu der Demonstration hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Angemeldet wurden dazu 1.000 Teilnehmer.



Mietenproblematik und Rassismus

Mit einer Demonstration vom Potsdamer Platz nach Schöneberg will ein Bündnis an diesem Samstag das Problem hoher Wohnkosten in Erinnerung rufen. Unter dem Titel "Shut down Mietenwahnsinn - sicheres Zuhause für alle" versammeln sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) am Potsdamer Platz. Angemeldet ist die Demonstration mit 500 Teilnehmern. Weitaus kleiner, mit 30 angemeldeten Teilnehmern, wird der Protest vor einem Drogeriemarkt in der Taunentzienstraße in Berlin-Charlottenburg erwartet. Dort will ein Bündnis unter dem Motto "Nein zu Rassismus" gegen Diskriminierung protestieren. In dem Geschäft war eine schwarze Kundin beim Bezahlen mit EC-Karte des Betrugs beschuldigt worden.

Extinction Rebellion mit bundesweiter Aktionswoche

Bereits am Montag hatte Extinction Rebellion eine 24-Stunden-Demo vor dem Reichstagsgebäude gestartet. Teilnehmer forderten auf Plakaten unter anderem CO2-Neutralität bis 2025. Eine zweite Gruppe brach vor dem Finanzministerium in der Wilhelmstraße auf. Beide zusammen kamen mit rund 100 Teilnehmern am Invalidenpark neben dem Bundeswirtschaftsministerium an, wie eine Sprecherin mitteilte. In rund 45 Städten in Deutschland finden bis zum 21. Juni, also die ganze Woche über, kleinere Aktionen des "zivilen Ungehorsams" unter dem Titel "Rebellion Wave" statt. So wolle man die Öffentlichkeit aufrütteln und Regierung und Wirtschaft unter Druck setzen.