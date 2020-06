Hintergrund des Konflikts sind Bauarbeiten für die neue S-Bahn-Linie in Berlin-Mitte. Vertreter der Sinti und Roma fürchten, dass das 2012 eingeweihte Denkmal dann nur noch eingeschränkt zugänglich sein könnte. Am Wochenende hatte der maßgeblich an der Denkmalsgestaltung beteiligte 89-jährige Bildhauer Dani Karavan angekündigt, er werde sein Werk notfalls "mit seinem Körper schützen".



Das zentrale Mahnmal für die in der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma wurde auf Beschluss des Bundestages zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Tor errichtet. Der Entwurf stammt von dem 1930 geborenen israelischen Künstler Dani Karavan. Es besteht aus einem kreisrunden See auf einer Granitplatte. Akustisch untermalt wird das Ensemble vom Geigenton eines Sinto-Musikers.