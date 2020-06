Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" wollen am Montag ab 10 Uhr eine 24-Stunden-Kundgebung vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin abhalten. Zwei Demonstrationszüge sollen sich dorthin bewegen. Das hatten Vertreter der Organisation am Freitag in Berlin angekündigt.

In rund 45 Städten in Deutschland seien bis zum 21. Juni, also die ganze Woche über, kleinere Aktionen des "zivilen Ungehorsams" unter dem Titel "Rebellion Wave" geplant. So wolle man die Öffentlichkeit aufrütteln und Regierung und Wirtschaft unter Druck setzen.



"Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik und ein klares Bekenntnis zum Wandel", sagte die Sprecherin Annemarie Botzki mit Blick auf den Klimawandel. Als Beispiel für Städte, in denen Proteste geplant seien, nannte sie Berlin, Hamburg, München, Dresden, Leipzig und Göttingen. Wegen der Corona-Pandemie habe man allerdings die eigentlich für Mai vorgesehenen Planungen geändert. "Es wird diesmal keine Straßenblockaden mit Tausenden Menschen geben."