Auf einem Video, das die Gruppe etwa auf Twitter verbreitete, waren Demonstranten vor dem Haus der Deutschen Wirtschaft zu sehen - mit Mund-Nase-Schutz. "There is no economy on a dead planet" (Es gibt keine Wirtschaft auf einem toten Planeten) war auf einem Banner über dem Eingang zu lesen. Zwei der Teilnehmer haben sich nach einem Bericht der "B.Z." einen Arm in eine vor dem Gebäude errichtete Stele einbetoniert.



"Extinction Rebellion" hatte am Montag in Berlin eine auf 24 Stunden angelegte Demonstration für Klimaschutz begonnen. Zu den Strategien der Gruppe gehören Aktionen zivilen Ungehorsams wie Flashmobs und Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden.