Juristin sieht in FDP-Plakataktion Verstoß gegen Fraktionsgesetz

Die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat in der vergangenen Woche eine Plakataktion zum Erhalt des Flughafens Tegel gestartet. Die Plakatierungen tragen den Slogan "Wenn in Tegel das Licht ausgeht, verliert Berlin an Strahlkraft". Dazu schaltete die FDP eine Homepage unter der Überschrift "Schließung von TXL verhindern" [fdp-fraktion.berlin] sowie ein Video auf ihrer Facebook-Seite. Die Fraktion hat hierfür ein Budget von 100.000 Euro bereitgestellt. Das hat Fraktionschef Sebastian Czaja der rbb-Abendschau bestätigt.