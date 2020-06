Die Berliner Härtefallkommission hat im vergangenen Jahr in 140 Fällen für ausreisepflichtige Zuwanderer eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erwirkt.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) stimmte in rund 75 Prozent der ihm vorgelegten Fälle zu, die ihm die Kommission vorgelegt hatte, wie die Senatsinnenverwaltung am Donnerstag bekannt gab. Damit hat sich die Rate der vom Innensenator anerkannten Fälle seit 2014 verdoppelt, als sie bei 38 Prozent lag.