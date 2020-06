Nach den Vorwürfen einer unzulässigen Lobbyarbeit [tagesschau.de] steht der CDU-Politiker Philipp Amthor auf der Tagesordnung des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin. Der Vorstand werde in der nächsten Woche zusammenkommen und "sich über das Thema austauschen", erklärte am Mittwoch der Geschäftsführer des Gremiums, Marcel Hoyer.

Hoyer erklärte, er habe in den vergangenen Tagen sehr viele Gespräche mit Menschen geführt, die "ihre Sorgen bezüglich Herrn Amthors Engagement im Diözesanrat geäußert haben". Er teile deren Erwartung, "dass die Vorgänge lückenlos aufgeklärt werden und für Fehler entsprechend Verantwortung übernommen wird", so der Geschäftsführer.

Der Diözesanrat vertritt mehr als 400.000 Katholiken des Erzbistums in Berlin, Brandenburg und Vorpommern. Das Gremium mit rund 100 Repräsentanten von Gemeinden, Gruppen und Verbänden nimmt zu politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Fragen Stellung. Für die von einem speziellen Gremium des Rats hinzugewählten Persönlichkeiten gebe es "keinen festgelegten Kriterienkatalog", erklärte Hoyer. Sie sollten "eine möglichst große Vielfalt von persönlichen Erfahrungen, inhaltlichen Expertisen und unterschiedlichen Regionen im Diözesanrat abbilden".



Der Geschäftsführer äußerte sich auch zu der Kritik, dass Amthor nur ein halbes Jahr nach seiner Taufe [faz.net] in ein katholisches Spitzengremium gewählt wurde. Der aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern stammende Amthor war nach eigenen Angaben in einem nicht-christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen. Hoyer betonte, einer Erwachsenentaufe gehe eine intensive persönliche Vorbereitung mit geistlicher Begleitung voraus. Deswegen seien die Perspektiven von Menschen, die sich als Erwachsene taufen lassen, eine große Bereicherung für die Kirche.