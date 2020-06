Gedenken an George Floyd in Berlin

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd hat auch in Berlin am Samstag Tausende Menschen auf die Straßen gebracht. Überwiegend schweigend und in schwarz gekleidet protestierten sie gegen Rassismus.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben am Samstag auf dem Berliner Alexanderplatz nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Die Veranstaltung verlief weitgehend friedlich, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Nachmittag.

Viele der Demonstranten hatten sich dunkel gekleidet. Bei einer Schweigeminute setzten sich die Demonstranten, darunter viele Jugendliche, auf den Boden. Sie dauerte genau 8 Minuten und 46 Sekunden. So lange drückte ein Polizist in Minneapolis Floyd sein Knie an den Hals, bis dieser sein Bewusstsein verlor und kurz darauf starb.

In Berlin demonstrieren außerdem am Brandenburger Tor sowohl rechtsgerichtete Gruppen als auch linke Gegenprotestler. Eine Polizeisprecherin sagte, insgesamt seien für Samstag in der Innenstadt 14 Versammlungen angemeldet , einige davon richten sich gegen die Corona-Maßnahmen.

Der US-Amerikaner George Floyd war am 25. Mai durch einen brutalen Polizeieinsatz in der Großstadt Minneapolis gestorben. Die vier beteiligten Polizeibeamten wurden mehrere Tage nach Floyds Tod entlassen und verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben. Wegen Floyds Tod kam es seitdem zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen und Plünderungen in mehreren Städten der USA.

Die Veranstalter der Demos am Samstag in 19 deutschen Städten, darunter Hamburg, Dortmund, Frankfurt am Main und Stuttgart, baten die Teilnehmer, in schwarzer Kleidung zu erscheinen und Mundschutz zu tragen, um das Coronavirus nicht zu verbreiten. Man wolle während der Demonstration still und schweigend (also "silent") und friedlich an den Tod von Floyd erinnern. Die Teilnehmer wurden außerdem aufgefordert, "keine beleidigenden oder gewaltverherrlichenden Aussagen" auf mitgebrachte Plakate und Transparente zu schreiben.

Bereits am vergangenen Wochenende waren unter anderem in Berlin viele Menschen auf die Straße gegangen. 1.500 Demonstranten zogen am Sonntag durch Kreuzberg. Am Samstag hatten etwa 2.000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert.