Sie fände es unerträglich, wie an dieser Stelle "der Kolonialismus in eine Wortschöpfung gegossen und Schwarze Anwohnerinnen und Anwohner wie Besucherinnen und Besucher dem täglich ausgesetzt" würden, sagte Kapek weiter.

Es gebe dazu derzeit intensive Gespräche und auch einen Austausch mit Initiativen und Verbänden. Die Aktion Anfang Juni, bei der die U-Bahn-Station vorübergehend mit Hilfe eines Plakats in George-Floyd-Straße umbenannt wurde, habe sie gut gefunden, sagte Kapek.

Der Afroamerikaner George Floyd war Ende Mai in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Sein Tod hat in den USA und unter anderem auch in Deutschland eine erneute Debatte über Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Auch in Berlin fanden große Demonstrationen gegen Ungerechtigkeit und Rassismus statt.