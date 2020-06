imago stock&people Audio: Radioeins |12.06.20 | Tom Böttcher und Marco Seiffert im Interview mit Antje Kapek | Bild: imago stock&people

Interview | Grünen-Fraktionschefin Kapek - "Wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule für den ÖPNV"

12.06.20 | 10:47 Uhr

Ein Pflichtticket für alle. egal ob man ÖPNV-Nutzer ist oder nicht: Der Berliner Senat wertet gerade eine Machbarkeitsstudie dazu aus. Die Opposition lehnt so ein Ticket ab. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek sagt im Interview, was die Koalition damit erreichen will.

rbb: Laut der Studie würde ein verpflichtendes ÖPNV-Ticket bis zu 570 Euro im Jahr pro Person kosten. Die Opposition fordert statt eines verpflichtenden Tickets den Ausbau des Streckennetzes. Warum dieses Ticket, Frau Kapek? Soll das fair sein für diejenigen, die den öffentlichen Nahverkehr gar nicht brauchen? Antje Kapek: Ich glaube, dass es gerade in einer Zeit, in der wir uns mitten in einer Krise befinden, und eventuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten entgegensehen, wichtig ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie ich Berlin auch weiter gestalte, aufbaue, Wachstum generiere und trotzdem dafür sorge, dass alle sicher von A nach B kommen. Die Preise oder die Zahlen, die in dieser Studie ventiliert sind, sind Rechenbeispiele. Ich glaube, dass die gar nicht so relevant sind. Unser Ansatz ist es - und davon profitieren dann alle - zu sagen: Wir schaffen nicht eine zusätzliche Einnahmequelle, um den ÖPNV massiv überall auszubauen, Takte zu verbessern, neue Strecken anzulegen. Sondern wir machen es für alle günstiger. Und dadurch ist auch der Anreiz schneller gegeben, zu sagen: Dann steige ich vielleicht selber mal um, weil ich a) jetzt auch eine Tramhaltestelle vor der Nase habe und b) weil das Ticket für die, die es heute schon haben, und die, die es sich dann kaufen, insgesamt billiger und attraktiver wird.

Es wird nicht günstiger für Leute, die regelmäßig mit dem Fahrrad fahren und öffentliche Verkehrsmittel gar nicht nutzen. Also erstens ist es auch heute schon so, dass wir alle als Bürger jede Form von Verkehrsinfrastruktur mitfinanzieren. Ich zahle auch als Fußgängerin für den Ausbau der A100. Ich zahle auch als Autofahrer für den Ausbau der Radinfrastruktur. Es gibt hier sowieso eine solidarische Verkehrsfinanzierung. Aber mal aus Sicht des Radfahrers oder des Autofahrers gesprochen: Wenn ich möglichst viele Menschen dazu bringe, den ÖPNV zu nutzen, weil das Angebot besser ist, dann habe ich doch was davon, weil dann die Straßen leerer sind für die, die sie gerne nutzen möchten.

In der Studie werden verschiedene Optionen diskutiert. Bei einer der Optionen müsste man werktags am Morgen weiterhin auch noch einzelne Fahrscheine oder Dauerkarten kaufen, obwohl man das Bürgerticket schon bezahlt hat. Damit sollen überlastete Busse und Bahnen in dieser Zeit verhindert werden. Wie wäre es, an Stelle der zusätzlichen Tickets einfach die Taktung und die Zuverlässigkeit der Züge und Busse deutlich zu erhöhen? Das sind Vorschläge, die die Studie gemacht hat. Aber diese Studie ist ja kein Papier gegossenes Gesetz. Ich glaube, dass man da noch viele andere Dinge diskutieren kann, bis hin zu der Frage, ob ich dieses Ticket nicht auch mit einem Parkticket verbinden möchte. Wenn ich das Ticket habe, kann ich damit zum Beispiel mein Auto bei Park&Ride-Stationen hinstellen und von dort in die U-Bahn oder S-Bahn steigen. Aber sie haben vollkommen recht. Mein Ziel ist es, dass wir Strecken ausbauen, dass wir sagen: Berlin-Brandenburg als Region braucht eigentlich ein deutlich größeres Netz auf allen Verkehrsträgern. Und ich muss an die Takte ran, und deshalb haben wir in den letzten dreieinhalb Jahren sehr viel geplant, und vor allem so viel Geld wie noch nie ins System gepumpt. Mit jetzt 28 Milliarden Euro sagen wir: Wir kaufen Züge. Wir werden noch in diesem Jahr neue S-Bahn-Züge auf die Schiene bringen. Wir haben mehr Trams und Busse gekauft. Sie haben vollkommen recht: Es fängt damit an, dass ich nicht 15 Minuten auf meinen Bus oder meine U-Bahn warten muss, sondern dass die möglichst alle drei bis fünf Minuten kommt.

Was wünschen sich denn die Grünen? Was soll es dann geben für ein Ticket? Und was soll das kosten? Ich wünsche mir, dass wir uns darauf verständigen, den ÖPNV auszubauen und dass wir dafür sagen, wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule. Ich glaube, eine Stadt profitiert von einer City-Maut, von einem Soliticket oder Bürgerticket oder Klimaticket. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir es dann weiter ausgefeilt haben, werden noch alle davon überzeugt sein, dass es ein “Win Win” für jeden einzelnen Berliner ist.

Wieviel wird mich das Ticket kosten? Wenn sie jetzt eine Umweltkarte haben, dann sage ich voraus, dass es günstiger wird. Ansonsten gab es immer die Idee zu sagen, 15 Euro ist ein guter Preis. Aber ob das jetzt realistisch ist, das kann ich tatsächlich auf Basis einer Studie noch nicht sagen. Ich komme aber jederzeit gerne wieder zu ihnen und diskutiere dann die realen Zahlen. Vielen Dank für das Gespräch! Dieses Interview ist eine gekürzte und redigierte Fassung des Gesprächs von Tom Böttcher und Marco Seiffert mit Antje Kapek auf Radioeins. Sie können das Original als Audio oben in diesem Beitrag anhören.