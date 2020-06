Der Einsatz der Bodycams in der Praxis soll wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden. Nach drei Jahren muss das Abgeordnetenhaus entscheiden, ob sich die Regelung bewährt hat und fortgesetzt werden soll.

Das überarbeitete Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) ermöglicht nun die Einführung von sogenannten Bodycams bei bestimmten Einsätzen – nicht nur für Polizeibeamte, sondern auch Feuerwehrleute und Sanitäter. Sie sollen bei ihren Einsätzen so problematische Situationen dokumentieren können. Die Aufnahmen können später von beiden Seiten in möglichen Gerichtsprozessen genutzt werden.

Der Einsatz von V-Leuten muss künftig von der Polizeipräsidentin genehmigt werden. Außerdem wird der sogenannte Unterbindungsgewahrsam - also das präventive Einsperren von Menschen, um Straftaten zu verhindern, beispielsweise vor Demonstrationen - wieder auf zwei Tage beschränkt. Zuletzt waren vier Tage möglich.

Nicht enthalten im Gesetz ist die Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum: Linke und Grüne lehnten das ab. Ein von CDU-Politikern unterstütztes Volksbegehren für mehr Videoüberwachung wird aktuell noch vom Verfassungsgericht geprüft.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, das neue Gesetz ziehe auch Lehren aus dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz und werde die Berliner Polizei moderner machen. Es soll noch in diesem Jahr vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden und am 1. Januar 2021 in Kraft treten.