Berlin will neue Arztpraxen in unterversorgten Bezirken fördern

Ärztinnen und Ärzte, die sich neu niederlassen, sollen für bis zu acht Quartalen einen Honorarzuschauss erhalten, der zu der Gesamtvergütung durch die Krankenkassen zugerechnet wird. Die KV Berlin geht davon aus, dass ein Hausarzt so bis zu 8.000 Euro zusätzlich pro Quartal erhalten kann - also bis zu 64.000 Euro insgesamt. Das Programm beginnt am 1. Oktober 2020.

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) und die Landesverbände der Krankenkassen haben sich auf eine Niederlassungsförderung für neue Arztpraxen in unterversorgten Bezirken geeinigt. Das teilte die KV Berlin am Donnerstag auf Anfrage mit, zuvor hatte die " Morgenpost " berichtet.

Der Zuschlag gilt für neue Praxen von Haus-, Kinder- oder Frauenärzten in den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Reinickendorf, Spandau und Treptow-Köpenick. Auch neue Augenarztpraxen sollen in diesen Bezirken sowie zusätzlich in Mitte von der Förderung profitieren.

Unterversorgung herrscht dann, wenn in einem Bezirk weniger Ärztinnen und Ärzte im Verhältnis zu den Einwohnern niedergelassen sind, als im sogenannten Bedarfsplan als Idealversorgung festgehalten sind. Im aktuellen Bedarfsplan [kvberlin.de] steht etwa, dass in Berlin 286 Augenärzte notwendig sind, um eine Abdeckung von 100 Prozent der Bevölkerung zu gewährleisten. Tatsächlich sind laut Bedarfsplan 296 Augenärzte in Berlin tätig. Allerdings sind sie in einigen Bezirken verhältnismäßig öfter zu finden als in anderen.