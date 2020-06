Bild: imago images/Seeliger

Überarbeiteter Musterhygieneplan - Mindestabstandsregel an Berliner Schulen wird aufgehoben

24.06.20 | 15:50 Uhr

Zum Ferienbeginn hebt die Senatsbildungsverwaltung die Mindestabstandsegel an Berliner Schulen auf. Senatorin Scheeres mahnt dennoch weiterhin zur Vorsicht. Der Gewerkschaft Erziehung und Wisenschaft ist das nicht genug.

Die Senatsbildungsverwaltung hat am Mittwoch einen überarbeiteten "Musterhygieneplan" an die Berliner Schulen verschickt. Er gilt bereits ab dem ersten Ferientag, ab dem 25. Juni. Die wichtigste Änderung: Die Mindestabstandsregel von 1,50 Metern wird "für alle unmittelbar in der Schule aktiven Personen" - also im wesentlichen Lehrerkräfte und Schüler - aufgehoben. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Wo immer es möglich ist, solle der Mindestabstand aber weiter eingehalten werden, heißt es in der Senats-Miiteilung. Dies betreffe vor allem die Aufenthaltsräume des pädagogischen Personals.

Infos im Netz www.berlin.de - Überarbeiteter Musterhygieneplan für die Schulen

Regelmäßiges Lüften wichtig

Klassenverbände und Lerngruppen sollen sich, soweit es organisatorisch möglich ist, nicht untereinander mischen. Auch sei ein regelmäßiges Lüften der Räume wichtig. Des Weiteren sollen schulfremde Personen das Schulgebäude nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten dürfen - ausgenommen sind Reinigungskräfte.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres mahnte, dass die Corona-Gefahr weiter bestehe. "Der überarbeitete Musterhygieneplan macht hier klare und hilfreiche Vorgaben, um die Ferienbetreuung und die Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Ferien gewährleisten zu können", so die Senatorin. Das neue Schuljahr startet in Berlin am 10. August.

GEW fordert Gesamtkonzept

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert ein Gesamtkonzept, wie Schule ab August aussehen kann. Sie hält nicht zuletzt aus Gründen des Gesundheitsschutzes kleinere Lerngruppen, zusätzliche Fachkräfte, die Schaffung einer digitalen Infrastruktur und die Sicherung von Hygienemaßnahmen an Schulen für nötig. Hier stehe in den Sommerferien viel Arbeit an.