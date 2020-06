Einzig das Wasserrauschen aus dem Neptunbrunnen ist über den Köpfen auf dem Alexanderplatz zu hören. Es sind Tausende, die Platz genommen haben, sie sitzen dicht gedrängt und schweigend in der Nachmittagssonne: 8 Minuten und 46 Sekunden lang, in Gedenken an George Floyd - an die langen schmerzhaften Minuten des Afroamerikaners unter dem Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin bis zu seinem Tod am 25. Mai in der US-amerikanischen Stadt Minneapolis.

Die Straßen ringsherum sind überfüllt mit Menschen, die auf den Platz strömen. Auch das Rolltor vom U-Bahnhof-Ausgang Alexanderplatz wurde heruntergelassen, wegen Überfüllung geschlossen. Es kommen zehnmal mehr Menschen als erwartet: Später schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf 15.000.

Die meisten sind in schwarz gekleidet, aus Protest und Solidarität. Sehr viele tragen einen Mundschutz, viele aber auch nicht. Eine Drohne surrt über die Köpfe. Die Abstandsregeln der Corona-Krise gelten hier in diesem dichten körperlichen Gedränge nicht mehr.

Es sind viele Pappschilder zu sehen, die meisten in englischer Sprache: "Justice for George", "Raise your voice", "Solidarity is not a slogan", "Black skin is no sin". Dass im Berliner Abgeordnetenhaus erst in dieser Woche ein Landesantidiskriminierungsgesetzt (LADG) verabschiedet wurde, das den Schutz vor behördlicher Diskriminierung stärken soll, spielt hier heute keine Rolle. Der Protest ist ungebremst.

Es ist eine friedliche Manifestation mit Gesang und Reden via Lautsprecheranlage: "Liebe Schwestern, liebe Brüder! Ich bin so stolz, Ihr seht so gut aus, und ich hoffe so sehr, dass uns jetzt endlich zugehört wird", lobt einer der Redner die Menge. Und wieder Applaus. Vor der Polizeiwache auf dem Alexanderplatz stimmt eine junge Frau mit geflochteten Zöpfen einen rhythmischen Schlachtruf an: "No Justice, no peace, no justice, no peace" (Keine Gerechtigkeit, kein Frieden), die Menge um sie herum stimmt im Chor mit ein. Die meisten ihrer Mitstreiter haben eine dunkle Hautfarbe wie sie, einer hebt ein Pappschild über den Kopf: "Who do you call when the police murders?" (Wen rufst du an, wenn die Polizei mordet?)