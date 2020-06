In Berlin hat die soziale Ungleichheit zwischen den Quartieren 2019 leicht abgenommen. Das geht aus der Studie "Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2019" (MMS) hervor, die der Senat am Mittwoch veröffentlichte. "Es ist erfreulich, dass sich die sozialen Unterschiede leicht verringert haben, trotzdem ist Berlin auch weiterhin durch räumliche Unterschiede geprägt", sagte Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Linke). "Die nachhaltige Bekämpfung sozialräumlicher Problemlagen muss insbesondere mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie fortgeführt werden."

Annähernd elf Prozent der untersuchten Quartiere in Berlin weisen demnach einen niedrigen sozialen Status-Index auf, circa neun Prozent einen sehr niedrigen Status. In diesen beiden Gebietstypen wohnten im Untersuchungszeitraum 2017 und 2018 insgesamt etwa 774.000 Berlinerinnen und Berliner.

Die drei Status-Indikatoren mit denen soziale Ungleichheit berechnet wird, Arbeitslosigkeit , Anteil an nicht-arbeitslosen Bezieherinnen und Beziehern von Transferleistungen sowie Kinderarmut, haben sich leicht verbessert. Der Anteil von Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, ging seit 2006 kontinuierlich zurück und hat sich seitdem halbiert. Der Anteil an nicht-arbeitslosen Bezieherinnen und Beziehern von Transferleistungen Im Gegensatz dazu ist der Anteil der nicht arbeitslosen Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen nur sehr leicht gesunken. Die Kinderarmut konnte mit etwa 28 Prozent zwar erneut geringfügig verringert werden, befindet sich laut der Studie im Bundesvergleich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Berlin ist dabei weiterhin stark durch räumliche Unterschiede geprägt: Gebiete mit überdurchschnittlich hoher sozialer Benachteiligung werden, so die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, in der stadtentwicklungspolitischen Planung besonders beachtet. Diese finden sich beispielsweise in den Ortsteilen Wedding, Gesundbrunnen, Kreuzberg, Charlottenburg-Nord, Spandau, Falkenhagener Feld, Staaken, Neukölln, Prenzlauer Berg, Gropiusstadt, Hellersdorf, Reinickendorf und Märkisches Viertel.

So weisen zum Beispiel das östliche und westliche Stadtgebiet in der Inneren Stadt (ungefähr innerhalb des Rings) deutliche Unterschiede auf: Die östliche Innere Stadt verfügt laut der Studie über einen sehr hohen sozialen Status, die westliche Innere Stadt über einen sehr niedrigen. Von 2011 bis 2018 soll die positive Entwicklung jedoch stärker in der westlichen Inneren Stadt gewesen sein.

In der Äußeren Stadt (außerhalb des Rings) ist die entgegengesetzte Entwicklung zu beobachten. Während die östliche Äußere Stadt eine leichte Verbesserung aufweist, zeigt die westliche Äußere Stadt eine deutliche Verschlechterung. So soll, laut dem MMS der soziale Status in der östlichen Äußeren Stadt inzwischen höher sein als in der westlichen Äußeren Stadt.