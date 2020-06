Ein Ticket für BVG und S-Bahn, das für alle Berliner verpflichtend sein soll? Das Haus von Verkehrssenatorin Günther hat dies durchrechnen lassen. Solch ein Abo würde Hunderte Millionen Euro in den ÖPNV pumpen. Opposition und Unternehmerband schäumen.

Zuerst hatte die "Morgenpost" berichtet. Demnach habe die Senatsverkehrsverwaltung unter Leitung von Regine Günther (Grüne) das Papier in Auftrag gegeben.

Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin lässt prüfen, welche Einnahmen durch ein BVG- und S-Ticket generiert werden könnten, dass für alle Berliner verpflichtend wäre. Das geht aus einem unveröffentlichten Gutachten hervor, das dem rbb vorliegt.

In dem Papier seien mögliche Preise für Vollzahler zwischen 284 Euro (für das Bahncard-Modell) und 761 Euro (für das 24 Stunden gültige AB-Ticket) angenommen. Daraus würden sich jährliche Mehreinnahmen zwischen 172 Millionen Euro und 1,03 Milliarden Euro ergeben.

Zumindest für die Berliner Sozialdemokraten wäre ein für alle Berliner verpflichtendes ÖPNV-Abo eine Abkehr von bisherigen Forderungen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich noch im vergangenen Jahr für ein günstiges Jahresabo eingesetzt, das einen Euro am Tag kosten sollte - also 365 Euro im Jahr. Müllers Modell sollte durch höhere Preise für Einzeltickets querfinanziert werden. Vielnutzer wären also entlastet worden, während Gelegenheitspassagiere und Touristen mehr hätten zahlen müssen.

Laut eigenen Angaben hatte die BVG im Jahr 2018 rund 485.000 Abonnenten.