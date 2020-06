Ben Sonntag, 28.06.2020 | 17:47 Uhr

" Jetzt bittet sie die um Hilfe, die sie auf den Müll wünscht."



Haben sie die Kolumne überhaupt gelesen oder nur aus der "AfD kompakt" davon erfahren? Man kann über Satire streiten und sie war auch in der taz nicht unumstritten aber man sollte erst lesen über das worüber man sich echaffieren will. Es fängt schon mit der Überschrift, an der sogar der Dümmste die Satire erkennen kann.



"All cops are berufsunfähig



Falls die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus aber nicht: Was passiert dann mit all den Menschen, die heute bei der Polizei sind?"



https://taz.de/Abschaffung-der-Polizei/!5689584/