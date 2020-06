Vor kurzem kündigte die Berliner CDU bei einer digitalen Mitgliederversammlung eine Neuausrichtung ihrer Verkehrspolitik an, jetzt macht Parteichef Wegner klar, was genau er damit meint: Die Hauptstadt-CDU soll weg vom Image als Autofahrer-Partei. Von Thorsten Gabriel

Fünf Kapitel zum Thema Verkehr - und das Auto erst an vierter Stelle, nach Nah-, Rad- und Fußverkehr. Allein die Reihenfolge im frisch beschlossenen CDU-Mobilitätskonzept ist ein Signal.



Landesparteichef Kai Wegner sagt, die Partei müsse in der Verkehrspolitik heute andere Antworten geben als noch vor 20 Jahren: "Wir wollen einen Schwerpunkt auf die Schiene, auf den öffentlichen Personennahverkehr legen. Wir wissen aber auch, dass es viele Fahrradfahrer in dieser Stadt gibt und Fußgänger, aber auch Autofahrer. Wir wollen niemandem etwas aufzwingen, sondern Angebote schaffen. Wir wollen Anreize schaffen, und wir wollen die Mobilität in dieser Stadt neu organisieren. Wir wollen, dass Mobilität endlich wieder funktioniert."