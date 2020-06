Rot-Rot-Grün will neues Versammlungsgesetz vorstellen

Nach jahrelangen Debatten will die Berliner Regierungskoalition am Mittwoch ein neues Demonstrationsgesetz vorstellen. Das haben SPD, Linke und Grüne am Dienstag angekündigt.

Die rot-rot-grüne Landesregierung will einige Regelungen für Demonstranten in dem sogenannten Versammlungsgesetz in bestimmten Bereichen lockern. Angedacht sind grundlegende Neuregelungen, die aber nichts mit der Corona-Pandemie zu tun haben.

Vielmehr geht es um die zulässige Entfernung zwischen Demonstrationen und Gegendemonstrationen und um Bannmeilen um Parlamentsgebäude. Eine Rolle spielen aber auch Videoaufnahmen und andere Eingriffsmöglichkeiten durch die Polizei und die Veröffentlichung von Demonstrationsterminen.