Im Bezirk Mitte werden von ursprünglich 147 Spielhallen noch 23 übrig bleiben, in Reinickendorf sind es fünf. In Steglitz-Zehlendorf sind es drei. Die meisten Spielhallen bleiben demnach in Mitte (23) in Charlottenburg-Wilmersdorf (16), Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau bestehen (jeweils 13). In Tempelhof-Schöneberg sind es zehn, in Neukölln neun, schreibt die Zeitung.

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass es in Berlin künfitg insgesamt nur noch 120 Spielhallen geben soll. Laut Morgenpost reduziert sich damit die Zahl der Spielhallen seit 2011 von 600 auf 120.