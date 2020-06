In ihren Augen ist dem Bürgermeister Unrecht widerfahren: Knapp 100 Unterstützerinnen und Anhänger von Swen Ennullat (Freie Wähler) haben am Montag vor Beginn der Stadtverordneten-Sitzung in Königs Wusterhausen gegen die Suspendierung des Politikers demonstriert. "Wir sind heute hier um unserem Bürgermeister, den wir demokratisch gewählt haben vor drei Jahren, unsere Stimme nochmal zu geben", sagte Teilnehmerin Erika Ressel dem rbb. "Denn es sieht doch aus wie: aus dem Amt gejagt ohne triftigen Grund."

Auch Ronny Brösemann zweifelt eigenen Worten zufolge daran, dass die Suspendierung von Swen Ennullat legitime Gründe hat: "Ich denke, man möchte ihn einfach los haben. Es geht darum, alte Seilschaften wieder zu gründen. Hier gibt es ganz viele Leute, die verprellt worden sind, weil sie die Wahl nicht gewonnen haben. Es geht einfach darum, die alte Macht wieder zu erlangen."