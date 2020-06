Brandenburg will 30 Tage lang 30 Jahre Einheit feiern

Die Feiern anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit sollen trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Doch statt des geplanten großen Fest kündigt das Ausrichterland Brandenburg nun eine "innovative Lösung" mit räumlicher und zeitlicher Entzerrung an.

Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit soll wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf 30 Tage verlängert werden. Eine "Einheits-Expo" soll als weiträumige Ausstellung in einer "begehbaren Stadtkulisse" bereits 30 Tage vor dem Festakt am 3. Oktober starten.

"Weil wir aus Gründen des Gesundheitsschutzes auf das geplante große Einheitsfest verzichten müssen, werden wir auf andere Art innovativ und kreativ Deutschlands Einheit begehen", kündigte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch in Potsdam an.