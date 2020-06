Berlin und Brandenburg machen beim gemeinsamen Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung einer Studie zufolge Fortschritte.

Laut Berechnungen, die die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag vorgestellt hat, wurden im Schuljahr 2018/2019 in Berlin 70,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 an allgemeinen Schulen unterrichtet - gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne solche Handicaps. 29,3 Prozent gingen auf Förderschulen.

Vor zehn Jahren lernten demnach nur 39,6 Prozent der Betroffenen in allgemeinen Schulen und 60,4 Prozent in Förderschulen.

In Brandenburg ist der Anteil laut Bertelsmann-Stiftung geringer als in Berlin. Dort wurden wurden im Schuljahr 2018/2019 49,5 Prozent der Kinder oder Jugendlichen mit Förderbedarf in den Klassen 1 bis 10 an allgemeinen Schulen unterrichtet. Doch auch in Brandenburg ist ein deutlicher Anstieg zu sehen: Zehn Jahre zuvor waren es laut Bertelsmann-Stigtung nur 36,4 Prozent.