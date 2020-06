Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg (StGB) hat am Montag in Potsdam zu über die Themen Finanzen und Bildung in der Corona-Krise beraten. Dabei ging es unter anderem um die Finanznöte der Kommunen, die weniger Steuern eingenommen haben, aber auch um mangelnde Ausstattung von Schulkindern und eine erste Bilanz zu den Kita-Öffnungen.

Der StGB hat außerdem die Landesregierung aufgefordert, für schnelleres Internet zu sorgen und Schulkinder mit Tablets auszustatten. Internetprobleme und fehlende Ausrüstung hätten viele Kinder während der Schulschließungen am Home-Schooling gehindert, sagte Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin von Schwielowesee (Potsdam-Mittelmark) und StGB-Vizevorsitzende dem rbb.

Auch die Wiedereröffnung der Kitas in Brandenburg sieht der StGB positiv, so Hoppe. Beschwerden von Erzieherinnen und Erziehern seien nicht bekannt, hieß es aus Potsdam. Hoppe sagte dazu bei Antenne Brandenburg: In einzelnen Kitas habe es länger gedauert, weil "nicht ausreichend Personal zur Verfügung stand" und "Baumaßnahmen vorgezogen sind, weil man vermeiden möchte, dass in den Sommermonten Schließzeiten erfolgen".