Extremismus-Checks im öffentlichen Dienst - Verfassungsschutz soll Brandenburger Landesbedienstete prüfen

18.06.20 | 17:49 Uhr

Die Brandenburger Landesregierung will alle angehenden Polizisten, Lehrer und anderen Landesbediensteten künftig auf mögliche verfassungsfeindliche Weltanschauungen prüfen. Dabei könnte auch der Verfassungsschutz helfen. Von Roberto Jurkschat

Die Landesregierung in Brandenburg will einen Verfassungstreue-Check für alle angehenden Lehrer, Polizisten, Justizbeamte und andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einführen. Das sieht ein Plan aus dem Innenministerium vor, mit dem die Landesregierung Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität umsetzen will. Das Papier, der rbb|24 vorliegt, listet 13 Vorhaben auf, mit denen das Land einen Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Herbst 2019 umsetzen will. "Mit diesen Vorhaben nimmt Brandenburg im Kampf gegen Extremismus unter den Ländern eine Vorreiterrolle ein", sagte Martin Burmeister, Sprecher des Brandenburger Innenministeriums am Donnerstag im Gespräch mit rbb|24.

Kabinett will Verfassungsschutz einbeziehen

Nach Angaben des Innenministeriums finden bislang bei Lehrern oder Polizisten und bei den Beamten und Angestellten der Landesverwaltung keine Prüfungen durch den Verfassungsschutz statt, Personal in Sicherheitsbereichen von Flughäfen oder in privaten Sicherheitsdiensten wird dagegen schon jetzt durchleuchtet. "Das Vertrauen der Bürger in eine politisch neutrale Verwaltung ist eine Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung. Die Unterwanderung der Verwaltung durch Extremisten ist daher zu verhindern", heißt es in dem Papier. Wie genau der Verfassungstreue-Check für alle künftigen Lehrer, Polizei- und Justizbeamten aussehen soll, ist noch nicht klar. "Möglichkeiten zur Umsetzung werden geprüft", sagte Burmeister. Allerdings könnte laut Maßnahmanplan der Verfassungsschutz dabei eine Rolle spielen. "Konkret prüft die Landesregierung deshalb, ob und in welcher Form beim Verfassungsschutz differenziert und strukturiert abgefragt werden kann", so Burmeister.

Verfassungsschutz prüft schon jetzt - aber nicht nur Beamte

Bisher sieht das Landesgesetz lediglich "Sicherheitsüberprüfungen" vor für Beamte, die in der Polizei, im Landeskriminalamt oder anderen Landesbehörden Zugang zu Dokumenten bekommen sollen, die als "streng geheim", "geheim" oder "VS-vertraulich" eingestuft sind. In solchen Fällen dürfen die Behörden schon jetzt Führungszeugnisse aus dem Bundeszentralregister anfordern oder Abfragen beim Verfassungsschutz in Auftrag gegeben werden, wo Informationen über Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten im "Nachrichtendienstlichen Informationssystem" (NADIS) gespeichert sind. Dem Innenministerium zufolge sollen die Verfassungstreue-Checks "das Paradoxon" auflösen, dass seit vielen Jahren Personal im Sicherheitsbereich von Flughäfen und im Sicherheitsgewerbe unter Einbeziehung von Datenbanken geprüft werde, der öffentliche Dienst aber nicht. Wenn jemand im Sicherheitsbereich des Flughafens Schönefeld arbeiten will und die Datenabfrage im Informationssystem des Verfassungsschutzes einen Treffer ergibt, wird der betreffenden Person die Tätigkeit in der Regel untersagt. Allein im Jahr 2019 führte der Verfassungsschutz nach eigenen Angaben mehr als 6.000 Prüfungen für die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg durch, Versfassungsschutzleiter Jörg Müller sprach im März vom höchsten Stand seit 2011.

Mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz geplant

Um rechtsextreme Umtriebe in den Sicherheitsbehörden zu verhindern, soll zudem ein anonymisiertes Hinweisportal für brandenburgische Polizisten aufgebaut werden, die sich mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen konfrontiert sehen. Nach Vorstellung der Landesregierung sollen in den Behörden außderdem Seminare zum Selbstbild und Rollenverständnis der brandenburgischen Beamten durchgeführt werden. Der Verfassungsschutz soll bei Führungskräfteseminaren die Polizeispitze für die Früherkennung "gewaltorientierten, rechtsextremistischen Personenpotenzials" sensibilisieren, lautet eine weitere Maßnahme des Papiers. Um Einzelpersonen genauer überprüfen zu können, die unter dem Verdacht stehen, sich zu radikalisieren, will das Innenministerium dem Verfassungsschutzgesetzes künftig neue Kompetenzen geben - einer dafür nötigen Gesetzesänderung müsste allerdings der Potsdamer Landtags zustimmen. Wie dringend diese Maßnahme sei habe unter anderem der Mord am CDU-Kommunalpolitiker Walter Lübcke gezeigt. "Die jüngsten Fälle – wie etwa die Attentate von Halle und Hanau – haben jedoch gezeigt, dass sich Terroristen ohne vorherige strukturelle Anbindung online und weitestgehend allein radikalisieren und dann schwere Attentate begehen können", heißt es in dem Papier. Solche Fälle ließen sich mit dem jetztigen gesetzlichen Instrumentarium nicht "hinreichend bearbeiten".