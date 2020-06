Der Bürgermeister von Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald), Swen Ennulat, ist am Donnerstagabend für drei Monate suspendiert worden.



Nach rbb-Informationen stimmte dafür eine große Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordneten werfen Ennulat wiederholte Rechtsverstöße vor. So soll er den beschlossenen Haushalt nicht ordnungsgemäß beim Innenministerium vorgelegt haben.



Ennulat gehört den Freien Wählern an.