Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am Freitag den Weg für die Gründung eines neuen Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel freigemacht. Nach dem Beschluss der Länderkammer erhält das Auswärtige Amt im Jahr 2021 in der Havelstadt die erste ihm zugeordnete Bundesbehörde.