Erste digitale CDU-Mitgliederkonferenz - "Macht eine progressive Fahrradpolitik"

06.06.20 | 17:59 Uhr

Eigentlich wollte sich die Berliner CDU am Samstag zu einem Parteitag treffen. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Deshalb lud die Partei ihre Basis kurzerhand zur Videokonferenz, um über Verkehrspolitik zu reden. Von Thorsten Gabriel

Reden halten ohne das Publikum gegenüber - das ist für Politikerinnen und Politiker wenig erquicklich. Manchmal aber ist es gut, wenn das Publikum fehlt. Nämlich dann, wenn Wahrheiten anzusprechen sind, die in einem vollbesetzten Saal wohl auf wenig Sympathie treffen. Und so kommt es Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner an diesem Samstagvormittag wohl gelegen, Sätze wie den folgenden nur in eine Kamera statt ins Publikum zu sprechen: "Die Antworten, die wir vor zehn oder zwanzig Jahren gegeben haben, sind nicht mehr die richtigen Antworten, die wir heute geben sollten. Wir müssen uns hier weiterentwickeln, auch in diesem Bereich müssen wir uns erneuern."

Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers nehmen an der ersten digitalen Milgliederkonferenz der Christdemokraten teil.

Mehr Nahverkehr und auch mehr Fuß- und Radverkehr

"In diesem Bereich", damit meint Wegner die Verkehrspolitik. Das Image der Autofahrerpartei konnte die Berliner CDU bislang nicht wirklich glaubhaft abstreifen. Doch genau da will Wegner nun ran. Als er 18 Jahre alt war, sei der größte Wunsch seiner Generation noch gewesen, einen Führerschein und ein eigenes Auto zu besitzen. "Wenn ich heute mit jungen Menschen spreche, haben noch einige einen Führerschein, aber es ist nicht mehr der große Wunsch, ein eigenes Auto zu haben." Will heißen: Mehr öffentlicher Nahverkehr ist gefragt und auch mehr Fuß- und Radverkehr. Gerade dafür gibt es viele aufmunternde Worte von geladenen Gästen. So sagt etwa der aus der Ferne zugeschaltete nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst: "Ich kann die CDU Berlin nur ermuntern: Macht eine progressive Fahrradpolitik! Wir machen das hier seit drei Jahren. Es tut auch politisch der CDU gut. Traut euch da ran!"

"Die autogerechte Stadt der 70er ist nicht mehr das Alleinseligmachende"

Bei Wegner ist das keine Frage des Trauens. Er muss schauen, dass er seine Parteifreunde auf den Radweg mitnimmt. Da tut es gut, wenn es ausgerechnet vom Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Burkhard Stork, Schulterklopfen gibt: "Ich empfinde - und das will ich gerade auch deutlich auf die CDU Berlin hin sagen - sowas wie Frischluft. Plötzlich darf man Themen diskutieren. Die autogerechte Stadt der 70er ist nicht mehr das Alleinseligmachende." Auch Unionspolitiker trauen sich während der fast dreistündigen Konferenz zu zeigen, dass sie ja eigentlich gar nicht so autoverbunden sind, wie man ihnen bislang vielleicht unterstellt haben mochte. So bekennt der in Lichtenrade wohnende Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak vor den rund 400 teilnehmenden Parteimitgliedern: "Ich bräuchte nicht zwingend ein eigenes Auto. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, eines zu haben, wenn ich denn hier die Möglichkeit hätte, schnell auf ein Car2go oder was auch immer zuzugreifen."

Das Auto soll nicht vergessen werden

Das Problem mit den mangelnden Carsharing-Angeboten in den Randbezirken beschäftigt nicht nur Luczak. "Wir haben auch noch ein Auto in der Familie, aber überlegen auch tatsächlich, es abzuschaffen", sagt kurz darauf eine Frau von der Basis und ergänzt: "Ich würde mir ein bisschen Mut wünschen, auch mal einfach Dinge auszuprobieren." Doch die CDU wäre nicht die CDU, wenn nicht doch alle zehn Minuten irgendwer daran erinnern würde, dass man doch bitte schön auch das Auto nicht vergessen möge. Es sind nicht nur Parteimitglieder, die das übernehmen. Ironischerweise stimmt auch DB-Vorständin und Ex-BVG-Chefin Sigrid Nikutta dieses Lied an: "Wer von uns nutzt nicht hin und wieder gerne das Auto, weil es wichtig ist, weil es das Schnellste ist, weil es regnet? Ideologiefreiheit ist da das Gebot der Stunde, aus meiner Sicht", wirft sie via Skype in die Runde.

"Wasch mich, aber mach mich nicht nass"-Politik wäre falsch

Ideologie - das ist es, was Parteichef Wegner dann auch mehrfach dem rot-rot-grünen Senat an diesem Vormittag vorhält, etwa wenn es um Radwege geht. Für ihn ist das Ganze ein Spagat: Na klar, U-Bahn-Linien verlängern, Radschnellwege entlang von Bahnstrecken, solche Forderungen lassen sich leicht aufstellen. Aber in der Stadt geht es eben auch schnell an Flächen, die bislang dem Auto vorbehalten sind. Da ist es ADFC-Geschäftsführer Stork, der der CDU noch schnell mit auf den Weg gibt: "Ich glaube, eine 'Wasch mich, aber mach mich nicht nass'-Politik zu verkünden oder auch machen zu wollen, wäre falsch." Es könne gelingen, das Auto in der Stadt "weiter funktionieren" zu lassen - "vielleicht sogar besser als heute" - wenn es gelänge, noch mehr Menschen zum Umsteigen auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. "Ich glaube, das ist eine Chance für Berlin und eine Chance auch für die CDU in den Außenbezirken", so Storck. Aus Sicht von CDU-Generalsekretär Stefan Evers war diese erste digitale Mitgliederkonferenz ein voller Erfolg. Die Partei hat an diesem Vormittag so viele Parteimitglieder erreicht wie sonst nicht bei Präsenzveranstaltungen. Hunderte Vorschläge zum Thema wurden parallel zu den Rederunden von den Parteimitgliedern eingereicht. Sie werden nun gesichtet und sollen auch mit in das Wahlprogramm der CDU für die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr einfließen.