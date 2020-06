Bild: dpa/C. Soeder

Protest am Potsdamer Platz - Hunderte Menschen demonstrieren gegen steigende Mieten

20.06.20 | 18:56 Uhr

Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie droht vielen die Wohnungslosigkeit, befürchten Mieter-Initiativen. Trotz anhaltendem Nieselregen gingen in Berlin am Samstag mehrere Hundert Menschen gegen Verdrängung auf die Straße.

An einer Demonstration gegen steigende Mieten und Verdrängung haben in Berlin am Samstag mehrere Hundert Menschen teilgenommen. Im Dauerregen trafen sich die Demonstranten am Nachmittag am Potsdamer Platz und zogen von dort nach Schöneberg vor das Jugendzentrum "Potse", das von Zwangsräumung bedroht ist. Die Redner riefen immer wieder zum Abstandhalten auf. Das habe nicht immer geklappt, die Polizei griff aber nicht ein. Die meisten Menschen seien mit Maske gekommen. Das "Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" hat mit einer bundesweit stattfindenden Protestaktion für das Problem hoher Wohnkosten sensibilisieren [mietenwahnsinn.info] wollen. Dieser Tag sollte "deutlich machen, dass wir gerade in der jetzigen sozialen und gesundheitlichen Krise umso mehr ein Recht auf Wohnen für alle brauchen", hieß es auf der Webseite des Bündnisses.

Polizei spricht von Teilnehmerzahl "im oberen dreistelligen Bereich"

An der Berliner Demonstration unter dem Motto "Shut down Mietenwahnsinn - sicheres Zuhause für alle!" nahmen nach Angaben der Polizei Menschen "im oberen dreistelligen Bereich" teil. Das Bündnis "Zwangsräumung verhindern" sprach hingegen von etwa 2.000 Teilnehmern und korrigierte zuvor kursierende höhere Zahlen von anderen Beteiligten. Auch in vielen anderen deutschen Städten haben am "housing action day" Demonstrationen gegen steigende Mieten stattgefunden, darunter auch in Potsdam sowie Hannover, Düsseldorf, Mannheim, Dresden, Frankfurt am Main und München.

Bündnis: Covid-19-Pandemie verschärft Mieten-Problem

In Berlin hätten sich inzwischen zahlreiche neue Mietergemeinschaften gebildet, die jetzt aktiv würden und sich auch an der Demonstration beteiligt hätten, sagte eine der Initiatorinnen. Derzeit drohe der Weiterverkauf vieler Mietshäuser an neue Eigentümer, die hohe Renditen erwarteten. Damit drohe auch eine zunehmende Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und damit der Verlust der Wohnungen für die Mieter. "Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie verschärfen die Mieten- und Wohnungskrise in Deutschland", erklärte das "Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn". Gefordert werde der Erlass von Mietschulden, eine Senkung der Mieten, die Schaffung von Wohnraum für alle, auch für Wohnungslose und Geflüchtete. Zudem müssten die Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen gestoppt werden.

Bislang rund zwölf Millionen Menschen von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen

Ende Juni laufen den Angaben zufolge die coronabedingten Stundungen der Mietzahlungen bei krisenbedingter Zahlungsunfähigkeit aus. Viele Menschen könnten jedoch auch danach nicht die Miete zahlen, erklärte das Bündnis. Allein durch Kurzarbeit und vermehrte Arbeitslosigkeit seien bislang rund zwölf Millionen Menschen mehr mit zum Teil erheblichen Einkommenseinbußen konfrontiert. Selbst wenn der Kündigungsaufschub bis Ende September verlängert werde, drohten ab Herbst vielen die Kündigung oder die Zwangsräumung. Der Berliner Mietendeckel habe das Problem nicht gelöst.

