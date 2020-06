Tausende wollen am Samstag in Berlin erneut unter dem Motto "Black Lives Matter" gegen Rassismus auf die Straße gehen. Die queere Community trifft sich etwa zeitgleich zu einer Pride-Straßendemo - die große CSD-Parade muss in diesem Jahr ausfallen.

Tausende Menschen wollen am Samstag in Berlin unter dem Motto "Black Lives Matter" erneut gegen Rassismus demonstrieren. Zu der Kundgebung ab 12:30 Uhr am Großen Stern meldeten sich im Internet bis Freitagmittag mehr als 8.000 Menschen an, weitere 20.000 zeigen sich "interessiert".

Anfang Juni hatten sich auf dem Alexanderplatz wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA 15.000 Menschen versammelt. Nach der Demo warfen sich Polizei und Demonstranten gegenseitig Gewalt vor.