Interview | Carsten Schatz und Anne Helm - So tickt das neue Führungsduo der Linken

06.06.20 | 09:24 Uhr

Carsten Schatz ist ein echtes Eigengewächs der Linken und sagt über sich selbst, er sei der erste deutsche Parlamentarier, der offen über seine HIV-Infektion spricht. Anne Helm ist Synchronsprecherin, Ex-Piratin und Feministin. Nun führen beide die Berliner Linksfraktion.

rbb|24: Frau Helm, nervt es Sie eigentlich, wenn jetzt einige Medien berichten, "Ellen Page wird Fraktionschefin der Linken"?

Anne Helm: Das ist natürlich ein bisschen albern, das stimmt faktisch nicht. Aber er klickt sich vielleicht besser. Ellen Page, Margot Robbie, Anna Kendrick: Sie haben als Synchronsprecherin häufig bekannten Schauspielerinnen Ihre Stimme geliehen. Kommt es häufig vor, dass man Sie mit denen identifiziert? Spielen Sie eventuell auch etwas damit oder ist Ihnen das eher unangenehm? Helm: Das kann ich eigentlich ganz gut trennen. Das ist mein Beruf - ein großartiger Beruf. Ich habe sehr gerne in der Schauspielbranche gearbeitet. Es wird ja immer gefordert, dass auch Politikerinnen und Politiker aus dem Berufsleben kommen. Und ich finde es wichtig, dass man auch quereinsteigen kann, dass dort nicht nur Juristinnen und Juristen sitzen. Insofern ist das, glaube ich, nicht wirklich ein Hindernis.

Die neuen Fraktionschefs der Linken Anne Helm imago-images/Christian Ditsch Geboren 1986 in Rostock, verheiratet Beruf: Synchronschauspielerin 2009 bis 2014: Piratenpartei

2011 bis 2016: Bezirksverordnete in Neukölln Seit Januar 2016: Die Linke Seit Oktober 2016: Mitglied des Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Medienpolitik und Strategien gegen Rechtsextremismus



Carsten Schatz imago/ZUMA Press Geboren 1970 in Altenburg (Thüringen), verheiratet Beruf: Historiker/Politologe 2001: Geschäftsführer der Berliner PDS ab 2007 Landesgeschäftsführer der Linken Berlin seit 2013: Mitglied des Abgeordnetenhauses (nachgerückt) Seit 2012: Vorsitzender der Linken in Treptow-Köpenick

Herr Schatz, wenn Sie gestatten auch eine persönliche Frage an Sie. Viele Menschen haben aktuell kein Verständnis mehr für Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Sie haben es satt, ständig als potentiell Infizierte quasi diskriminiert zu werden. Wie empfinden Sie das, als schwuler Mann, der seit Jahren offen über seine HIV-Infektion spricht und echte Diskriminierung erlebt hat?

Carsten Schatz: Ich habe kaum Verständnis dafür - auch wenn ich nachvollziehen kann, dass für viele die Situation extrem schwierig ist. Bodo Ramelow hat ja die Frage gestellt, die ich völlig berechtigt finde: Ob Angst immer ein wesentlicher Beweggrund ist, um Verhalten zu ändern. Ich glaube nicht. Das habe ich auch gelernt in meinem Leben: Vernunft ist ein Grund. Indem ich verstehe, warum ich mein Verhalten ändern muss, welche Auswirkungen das für mich und für andere hat. Und ich glaube, das ist nicht hinreichend erklärt worden in den letzten Wochen und Monaten, sodass es bei vielen Leuten zu irrationalen Geschichten kommt. Weil die Leute die Angst, die sie am Anfang empfunden haben, jetzt in der Realität nicht wiedersehen. Die Situation ist hier eine andere als in Bergamo oder New York.

Aber ich verstehe die absurden Verschwörungstheorien nicht - die ich übrigens aus meiner Geschichte genauso kenne. Es hat auch in meinem Leben immer Leute geben, die gesagt haben, HIV existiere nicht. Das sei alles eine Erfindung, von wem auch immer. Diese Art von Verschwörungstheorien sind nicht neu. Aber dass sie solche Ausmaße annehmen, finde ich besorgniserregend.

Haben Sie diesen Wechsel an der Fraktionsspitze eigentlich schon länger mit Udo Wolf und Carola Bluhm besprochen?

Schatz: [lacht] Was Carola Bluhm und Udo Wolf letztendlich bewegt hat, weiß ich nicht. Ich habe es so aufgefasst, dass eine Doppelspitze Helm-Schatz eine gute Repräsentanz für die Linke in Berlin wäre. Jemand wie ich, der sehr lange in der Partei aktiv war, in verschiedenen Funktionen. Und Anne Helm, die relativ neu bei der Linken ist, frischen Drive mitbringt, auch jünger an Jahren ist als ich und eine profilierte Kämpferin gegen Rechtsextremismus - und eine doch manchmal sehr radikale Feministin. Ich glaube, das kann ein gutes Team sein. Menschlich klappt es zwischen uns beiden. Helm: Bei Udo Wolf und Carola Bluhm war ja das Besondere, dass sie ein sehr, sehr gutes und eingespieltes Team waren, bei dem man auch immer wusste, dass man es nicht auseinander bringen kann. Das ist etwas, was man erst in der Arbeit entwickeln muss. Wie wir uns das aufteilen, werden wir mal sehen. Ich glaube, dass sich unsere Fähigkeiten tatsächlich sehr gut ergänzen.

Sie, Frau Helm, sind allerdings noch gar nicht so lange bei den Linken, waren vorher Piratin. Ist das nicht auch ein Nachteil, dass Ihnen jetzt der "Stallgeruch" fehlt?

Helm: Das hat Vor- und Nachteile. Zusammen mit Carsten Schatz ist das eine ganz gute Kombination. Als ich damals 2011 für die Piraten in die Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln eingezogen bin, wurde gerade Rot-Rot abgelöst, wegen des massiven Sparkurses, den auch wir damals sehr stark kritisiert haben. Deswegen war für mich als eine, die ich mich als Linke verstanden habe, die Partei Die Linke damals keine Option. Ich habe aber gemerkt, dass die Linke durchaus sehr diskussionsfreudig war, dass man viel zusammengearbeitet hat und auch nicht abgeneigt war, über eigene Fehler zu sprechen und dazuzulernen. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich fand eigentlich die Debattenkultur der Linken immer vorbildhaft. Das war bei den Piraten nicht so der Fall.

Und dass jetzt einige in der Partei kritisieren, Sie hätten in Ihrem eigenen Bezirksverband nicht genug Rückhalt? Helm: Ich glaube, das ist der Hintergrund, dass ich nicht so sehr für einen bestimmten Flügel stehe oder eben das habe, was Sie als "Stallgeruch" bezeichnen. Dann muss ich Menschen eben durch meine Arbeit überzeugen. Aber ich bin überzeugt, dass mir das gelingen wird.

Warum wollen sie sich diesen neuen Job als Fraktionschefs eigentlich antun? Die Schuhe von Carola Bluhm und Udo Wolf zu füllen, wird nicht leicht.

Schatz: Erstmal ist es, glaube ich, ein Job, der viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Die Arbeit, die wir als Linke in dieser Koalition gemacht haben, halte ich für extrem wichtig. Die Stärkung des Öffentlichen, Eintreten für gute Arbeit, die Frage, welche Jobs eigentlich systemrelevant sind: Das ist extrem wichtig gerade unter den jetzigen Bedingungen. Ich finde es wichtig, dass wir uns weiter dafür einsetzen, dass beispielsweise das öffentliche Eigentum erhalten bleibt und dass die Arbeitsbedingungen zum Beispiel in den Krankenhäusern auch in Ordnung sind. Dass wir das, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, mit den Ausgründungen [des Pflegebereichs - Anmerk. rbb24] beispielsweise, Schritt für Schritt zurücknehmen. Menschen, die es schwer haben, weil sie nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sind, brauchen einen starken öffentlichen Sektor. Wer sich drei Autos leisten kann, dem es scheißegal, ob der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Wer sich das nicht leisten kann, der ist auf den angewiesen. Wir müssen dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr als öffentliches Eigentum gut funktioniert. Es kann auch nicht sein, dass im Moment Debatten geführt werden, ob der Mindestlohn abgesenkt werden muss. Das ist genau die falsche Frage: Leute brauchen Sicherheit, um gut durch diese Krise zu kommen. Da ist eine Mindestlohnabsenkung des falsche Signal.

Mit dem Mietendeckel und dem höheren Landesmindestlohn sind zwei wichtige Ziele der Linken schon umgesetzt worden. Was wollen sie bis zur Wahl noch angehen?

Helm: Wir wollen den unabhängigen Polizeibeauftragten jetzt endlich einführen. Das ist ein Projekt, was wir uns auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben und das uns als Linke sehr wichtig ist. Gerade bei den aktuellen Debatten über möglicherweise rechte Strukturen innerhalb der Polizei ist diese Position wichtig, um das Vertrauen in die Polizei zu stärken. Außerdem wollen wir die direkte Demokratie stärken und ein neues Abstimmungsgesetz einführen. Das finde ich vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass das Volksbegehren "Deutsche Wohnen Enteignen", einfach verschleppt wird. Das ist ein undemokratisches Verhalten, von dem wir wollen, dass es in der Zukunft nicht mehr möglich ist. Dann gibt es aber auch Projekte, die wir bisher noch gar nicht im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, die uns aber sehr wichtig sind: Die Privatisierungsbremse zum Beispiel - eine Lehre aus der Zeit von Rot-Rot und glaube gerade jetzt in der sich anbahnenden Haushaltskrise immens wichtig ist. Weil wir gemerkt haben, dass eine auf Effizienz getrimmte Infrastruktur eine größere Hypothek für die Zukunft ist als ein Haushaltsloch und das Verscherbeln von öffentlichem Eigentum. Das wollen wir gerne verhindern und [die Privatisierungsbremse - Anmerk. rbb24] in der Verfassung festschreiben. Sie wollen also SPD und Grüne mit neuen Forderungen konfrontieren, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen? Helm: Mit diesen Forderungen werde ich auf jeden Fall auch auf unsere Koalitionspartner zugehen und schauen, was man davon noch umsetzen kann. Ob vor der Wahl, werden wir sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das in die Debatte zu bringen und dafür auch Mehrheiten zu organisieren. Denn alleine können wir es nicht, dafür brauchen wir Partnerinnen und Partner. Aber ohne die Linke würde es da auf jeden Fall auch keine Umsetzung geben.

Wie groß sind Ihre Sorgen beim Blick auf das coronabedingte Finanzloch? Linke Politik kostet schließlich Geld.

Schatz: Natürlich wird gerade in der Frage des Geldes relativ viel entschieden werden. Aber ich bin erst mal froh, dass es uns gelungen ist, jetzt erst einmal diesen Pflock einzuschlagen und zu sagen, dass wir dieser Krise nicht hinterhersparen. Wir werden auch Geld beiseite legen, um gezielt auf konjunkturelle Anreize setzen zu können. Wir ziehen die Investitionen weiter durch: Wenn ich an die Schulbauoffensive denke, die Investitionen in die Infrastruktur, da wird öffentliches Geld in die Hand genommen werden und dadurch werden auch Arbeitsplätze entstehen. Die Frage, wer die Folgen dieser Krise bezahlt, ist eine ur-linke. Nicht nur die Arbeitenden sollen die Folgen dieser Krise bezahlen, sondern hier sollen auch die Vermögenden in dieser Gesellschaft herangezogen werden.

Frau Helm, Sie werden die Fraktion einer Partei führen, die stark mit "dem Osten" identifiziert wird, mit den Erinnerungen an die DDR, aber auch an die Nachwendejahre. Sie selbst wurden zwar in Rostock geboren, haben aber eigentlich keine "klassische" Ost-Biografie mehr. Gehören Sie einer neuen Generation von Linken-Politiker*innen an?

Helm: Ich habe mich mit meinen Eltern viel unterhalten, auch über die Wendezeit. Meine Eltern gehörten selbst zu einer Künstlerszene, die durchaus sehr viel politisch agiert hat und schon früh in Leipzig auf der Straße war. Das sind Dinge, die mich auch politisiert haben. Aber ich bin vor allem Berlinerin. Ich bin zwar in Rostock geboren, aber da war meine Mutter nur gerade zu Besuch bei ihren Schwiegereltern. Ich habe schon immer in Berlin gelebt und bin hier aufgewachsen. Ich bin vor der Wende in Treptow aufgewachsen und habe nach der Wende in Neukölln meine Jugend verbracht. Ich gehöre zu einer Generation von linken Berlinerinnen und Berlinern, die sich vor allem als solche begreifen. Und damit repräsentiere ich ein Klientel, das noch nicht so lange in der Partei ist oder noch nicht so lange die Linke wählt - und das möglicherweise vor 15 Jahren vielleicht auch noch nicht die PDS gewählt hat.

