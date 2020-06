1981 wurde Wronski unter dem Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker Senator für Arbeit und Betriebe. Auch unter Weizäckers Nachfolger Eberhard Diepgen blieb Edmund Wronski Senator. 1985 wurde er Senator für Verkehr und Betriebe. Er gehörte dem Senat von Berlin bis 1989 an. 1993 wurde Edmund Wronski in den Kreis der Stadtältesten von Berlin aufgenommen.

Der frühere Senator Edmund Wronski ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die CDU Berlin-Reinickendorf am Mittwoch mit, deren Mitglied er bis zu seinem Tod war. Wronski verstarb demnach am vergangenen Freitag.

Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, reagierte mit Betroffenheit auf den Tod Edmund Wronskis. "Über fast ein halbes Jahrhundert war der Verstorbene in der Berliner Politik engagiert und hat der geteilten Stadt gedient", so Müller. In Wronskis Ägide sei die U-Bahn-Strecke nach Spandau verlängert und in komplizierten Verhandlungen mit der DDR die Wiederinbetriebnahme der S-Bahn umgesetzt worden. "Edmund Wronski hat sich um die Stadt verdient gemacht. Berlin hat einen treuen Freund und einen guten Stadtältesten verloren", teilte der Regierende Bürgermeister mit.

In der CDU Reinickendorf bekleidete Edmund Wronski außerdem zahlreiche Ämter. Er war unter anderem Vorsitzender der CDU Frohnau und Mitglied des Kreisvorstands. Bezirksbürgermeister Frank Balzer, Kreisvorsitzender der CDU Reinickendorf, teilte mit: "Mit Edmund Wronski verlieren wir einen Mitstreiter der ersten Stunde der Berliner und Reinickendorfer CDU, der sich um unsere Stadt und den Bezirk an unterschiedlicher Stelle in besonderem Maße verdient gemacht hat. Er wird uns fehlen."