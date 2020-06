Paula W. Berlin Samstag, 27.06.2020 | 11:08 Uhr

Also dass die Umsetzung der Pläne für eine kleine Kita derzeit am Berliner Förderprogramm scheitert ist für die beteiligten Eltern ärgerlich und frustrierend.

Dass Eltern aufgrund des Mangels an Kitaplätzen selbst tätig werden,finde ich super.

Dass Eltern aber eine eigene Kita gründen wollen/ müssen,weil sie und ihre Kinder in den bisherigen Kinderbetreuungseinrichtungen rassistisch beleidigt werden,finde ich schockierend. Gerade im Kitaalter kann man den Kleinen doch erklären und vorleben,wie wir alle friedlich und respektvoll miteinander umgehen wollen/sollen. Was sind denn das für Erzieher/innen, die die dortigen Vorkommnisse nicht zum Anlass genommen haben ,um mit den Kindern das genau in diesen Situationen zu besprechen? Wir sind nicht alle gleich,wäre ja auch langweilig. Aber wir haben alle die gleichen Rechte und Pflichten, völlig egal welche Hautfarbe oder Herkunft wir haben. Gerade weil wir nicht alle gleich sind,können wir doch viel über- und voneinander lernen.