"Extinction Rebellion" plant 24-Stunden-Protest in Berlin

Am Bundeswirtschaftsministerium

Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" haben für Montag in Berlin zu einer 24-Stunden-Kundgebung vor dem Bundeswirtschaftsministerium aufgerufen. Damit solle die Forderung nach einer Klimawende unterstrichen werden, sagte Sprecherin Annemarie Botzki am Freitag in Berlin. "Die Chance ist jetzt greifbar, den Restart unserer Gesellschaft nach der Corona-Krise als Aufbruch für einen Kurswechsel zu nutzen", sagte Botzki.

Die Kundgebung in Berlin ist Teil von zahlreichen Aktionen unter dem Motto "Weiter so war gestern", die bis zum 21. Juni in mehr als 40 deutschen Städten geplant sind.