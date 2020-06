Bild: imago-images/Stefan Zeitz

Studie zur Gleichberechtigung - Politische Entscheidungen in Berlin treffen hauptsächlich Männer

25.06.20 | 09:05 Uhr

Der Frauenanteil im Berliner Abgeordnetenhaus liegt bei gerade mal 33 Prozent. Damit steht Berlin im Städtevergleich nur mäßig gut da. Das geht aus einer neuen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor. Von Nina Amin

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind Frauen von einer gleichberechtigten Teilhabe an Politik besorgniserregend weit entfernt. Zu diesem Ergebnis kommen die Verfasser der Studie "FrauenMACHTBerlin!" von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Im Bund und in den Ländern nimmt der Anteil weiblicher Abgeordneter seit Jahren ab. Auch in Berlin, wo das Abgeordnetenhaus zu 33 Prozent aus Frauen besteht. "Im Ranking der Großstädte nimmt Berlin auch hier nur eine mittlere Position ein", sagt Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, die die Studie mitverfasst hat. "Städte wie Erlangen, Ulm oder Wolfsburg haben alle weit über 40 Prozent."

Große Unterschiede zwischen den Parteien

Zwischen den Berliner Parteien gebe es große Unterschiede, so Lukoschat. Für Linke und Grüne sitzen mehr Frauen als Männer im Berliner Parlament, für die SPD knapp 40 Prozent. Bei CDU, AfD und FDP ist nicht mal ein Viertel weiblich. "Die Berliner Hauptstadt-CDU und auch die Berliner Hauptstadt-FDP bleiben deutlich hinter dem zurück, was sie im Bundestag erreichen", erklärt Lukoschat. "Und sie bleiben auch deutlich hinter dem zurück, was sie an Parteimitgliedern haben." Dass es so wenige Frauen in die Parlamente schaffen, hat ihrer Meinung nach viele Gründe.

Frauen seltener auf aussichtsreichen Plätzen

Je nach Partei werde viel, beziehungsweise gar nichts dafür getan, dass Frauen weiterkommen, bilanziert die Politologin Lukoschat, die sich um den Führungsnachwuchs von Frauen kümmert. Grüne und Linke seien positive Beispiele. Bei den anderen Parteien kämen weniger Frauen über ein Direktmandat ins Parlament, die aussichtsreichsten Plätze in den Wahlkreisen gingen an Männer. Und: Sitzungszeiten in den Parlamenten seien oft familienunfreundlich. Während der Corona-Krise habe sich beispielsweise gezeigt, dass digitale Versammlungen besonders für Frauen Vorteile bringen. "Wir hören auch, dass die Frauen neue Formen für Videokonferenzen sehr, sehr gerne annehmen", sagt Lukoschat. "Während es doch oft auch den einen oder anderen Herren gibt, der sich da verweigert. Und der eher so sein Althergebrachtes haben möchte."

Rot-Rot-Grün will ein Paritätsgesetz – aber wann kommt es?

Ein Blick in die Bezirksverordnetenversammlungen zeigt: Politisch aktive Frauen gibt es in Berlin. Dort liegt laut Studie der Frauenanteil mit knapp 40 Prozent höher als im Abgeordnetenhaus. Für die Verfasser der neuen Studie ein Zeichen, dass der Karriereweg nach oben durchlässiger werden muss. Nora Langenbacher, die Herausgeberin der Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt: "Der geringe Frauenanteil im Abgeordnetenhaus bedeutet, dass derzeit alle politischen Entscheidungen für Berlin von doppelt so vielen Männer wie Frauen getroffen werden." Um das zu ändern, brauche es Parität in den Parlamenten, auch hier in Berlin. Brandenburg und Thüringen haben schon ein Paritätsgesetz beschlossen. Auch für die rot-rot-grüne Berliner Koalition ist die Gleichstellung von Männern und Frauen im Parlament erklärtes Ziel. Beschlossen ist das verfassungsrechtlich umstrittene Gesetz aber noch nicht. Das es noch pünktlich zur Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr kommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Sendung: Inforadio, 25.05.2020, 6 Uhr