Vorangegangen waren die Beschwerden von mehreren Frauen über eine Kultur der sexuellen Belästigung in der Gedenkstätte. Nach monatelangen Gesprächen und Untersuchungen beschloss der Stiftungsrat einstimmig, sowohl Hubertus Knabe als auch seinen Stellvertreter zu entlassen. Die Opposition im Abgeordnetenhaus sieht politische Gründe für die Entlassung. Sie glaubt den Aussagen von Oppositionspolitikern zufolge, der Kultursenator Klaus Lederer wollte so nur einen Kritiker los werden.

Das wiederum hatte ihr viel Kritik nicht zuletzt in ihrer eigenen Partei eingebracht. Soviel Kritik, dass sie im Oktober 2018, auf einem Parteitag hervorhob, dass sich Knabe um die Aufklärung der SED-Diktatur verdient gemacht habe. Dann aber fügte sie hinzu: "Ich bin mir sicher, in keinem mit Bundesgeldern, also mit öffentlichen Steuergeldern, aber vor allem auch mit Bundesgeldern geförderten Haus, würden wir Zustände wie die, die wir hier gefunden haben, dulden. In keinem! Dieser Maßstab muss dann natürlich auch für Hohenschönhausen gelten."

Sechs Frauen hatten sich im Sommer 2018 in einem gemeinsamen Brief an die Kulturverwaltung gewandt. Sie erhoben zum Teil schwere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den Stellvertreter von Hubertus Knabe in der Gedenkstätte Hohenschönhausen - aber auch Vorwürfe gegen Knabe selbst. "Seit die Vorgänge dort und die Kündigung der beiden Führungspersonen bekannt sind, reden wir immer und ausschließlich über einen Mann, aber nicht über sechs oder sieben Frauen", sagte Grütters beim CDU-Parteitag. "Und deshalb müssen wir in der Union auch verdammt aufpassen, dass so nicht auch noch ein sehr problematisches Frauenbild transportiert wird."