"Auswärtige Polizeikräfte werden nicht in Regress genommen", so der Sprecher. Das Gesetz gelte nur in Berlin. Falls es zu Klagen kommen sollte, sei das Land Berlin Beklagte und auch gegebenenfalls schadensersatzpflichtig.

Angesichts der Kritik an dem neuen Antidiskriminierungsgesetz in Berlin will Innensenator Andreas Geisel jetzt seinen Kollegen in den anderen Bundesländern eine schriftliche Erklärung dazu abgeben. Darin werde der Senator darlegen, wer im Fall von Verstößen hafte, sagte ein Sprecher Geisels.

Das umstrittene Antidiskriminierungsgesetz soll Menschen in der Hauptstadt vor Diskriminierung von Seiten der Behörden schützen. Es soll außerdem Klagen etwa in Fällen erleichtern, in denen sich Menschen von Polizisten diskriminiert sehen. Wenn sie einen Richter überzeugen können, dass eine Diskriminierung wahrscheinlich ist, dann kann der den Staat in die Pflicht nehmen, das zu widerlegen. Manche Minister fürchten nun Nachteile für ihre Beamten. Über das Thema wurde am Donnerstag auf der Innenministerkonferenz in Erfurt debattiert.

Innensenator Geisel zeigte sich zuversichtlich, dass der Polizeistreit gelöst werden kann. In der rbb-Abendschau sagte er: "Ich habe den anderen Bundesländern versichert, dass es ein Gesetz ausschließlich für Berlin ist. Die Fragen der Antidiskriminierung müssen die Länder für sich selber klären.“ Wichtig sei vor allem, dass wegen dieser Auseinandersetzung nicht die gegenseitige Polizeihilfe in Frage gestellt werde, so Geisel. „Ich glaube, darauf haben wir uns verständigt.“