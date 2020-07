Die Angst, gegen den Willen ins Heim gesteckt zu werden, hatte zuletzt auch in Berlin schwerbehinderte Menschen auf die Straße gebracht. Nach Protesten gegen das geplante Intensivpflegegesetz gibt es nun aber Änderungen an dem Entwurf.

Nach Protesten, zuletzt auch in Berlin, hat es Änderungen am Entwurf zum umstrittenen Intensivpflegegesetz gegeben. Eine besonders umstrittene Passage des Gesetzestextes ist gestrichen worden - das bestätigte eine Sprecherin der SPD-Bundesfraktion rbb|24 am Mittwoch. Der Abschnitt ließ Kritiker befürchten, dass mit dem geplanten Gesetz Beatmungspatienten künftig gegen ihren Willen in Pflegeheimen untergebracht werden könnten.

"Im Gesetz steht jetzt ausdrücklich, dass berechtigten Wünschen der Versicherten zu entsprechen ist", teilt Bärbel Bas, Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion, mit. Die Einschränkung, dass Intensivpatienten nur zu Hause gepflegt werden sollen, "soweit die medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann", fällt weg.