Interview | Seniorenbeauftragter in Brandenburg - "Die Interessen der Senioren in die Verwaltung hineintragen"

16.06.20 | 12:31 Uhr

Um ältere Einwohnerinnen und Einwohner kümmert sich in Brandenburg jetzt ein Landesseniorenbeauftragter. Wie Norman Asmus seinen Job umsetzen will und welche Themen er als erstes angehen will, erklärt er im Interview.

rbb: Sie wollen nach eigenen Worten Übersetzer von Interessen älterer Menschen an Politik und Verwaltung sein. Was heißt das genau? An welcher Stelle muss übersetzt werden? Norman Asmus: Es ist natürlich wichtig, dass die Seniorinnen und Senioren selbstbestimmt ihre Interessen artikulieren und auf die Tagesordnung setzen. Das möchte ich gerne aufgreifen und es sozusagen in die Verwaltung hineintragen. Ab und zu gibt es vielleicht ein Kommunikationsproblem, dass ich überbrücken kann. Mit der Seniorenpolitik haben wir ein Querschnittsfeld, was vom Wohnen über Mobilität bis zur Gesundheit reicht und noch viele weitere Themen umfasst.

Zur Person Norman Asmus (46) ist in Brandenburg geboren und Diplom-Verwaltungswirt. Er arbeitet seit 1996 in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheits- und Sozialministeriums. Zuletzt war er Referent im Bereich Familienpolitik. Neben Brandenburg hat bislang nur Sachsen einen Landesseniorenbeauftragten.





Wie passiert das ganz konkret? Fahren Sie durchs Land, treffen Rentnergruppen beim Kaffee und sprechen mit ihnen? Auch das gehört dazu. Ich habe mal gesagt, dass man diesen Job nicht vom Büro aus in Potsdam machen kann, sondern man muss das Ohr an den Menschen haben. Und insofern möchte ich auch in Brandenburg unterwegs sein und mit den Seniorinnen und Senioren direkt ins Gespräch zu kommen. Denn nur so kann man ja auch wirklich glaubhaft und authentisch ihre Interessen vertreten.

Jetzt sind Sie selbst erst 46 Jahre alt. Wie halten Sie sich denn "up to date", was ältere Menschen und deren Probleme betrifft? Ich bin eigentlich ein alter Hase, obwohl das vom Alter her noch nicht abzulesen ist. Bereits vor 20 Jahren habe ich schon im Bereich Seniorenpolitik gearbeitet, wo viele Themen, wie das aktive Älterwerden, eine Rolle gespielt haben. Ich möchte im engen Austausch mit den Seniorinnen und Senioren erfahren, wo der Schuh drückt. Und mein Motto ist: Wer rastet, der rostet. Wir wollen die Älteren auch lange möglichst fit und aktiv im gesellschaftlichen Leben halten. Dafür möchte ich werben und auch meine Funktion nutzen.

Jetzt ist jeder fünfte Einwohner 65 Jahre und älter, in zehn Jahren sogar jeder Dritte - das ist eine große Bevölkerungsgruppe, mit der Sie sich quasi alleine beschäftigen müssen. Haben Sie ein bisschen Angst vor dem Umfang dieser Aufgabe? Alleine klappt das nicht, sondern ich bin Mittler zu den Partnerinnen und Partnern, die dann mit anpacken müssen, damit wir mit dieser älter werdenden Gesellschaft in Brandenburg umgehen und uns darauf einstellen können. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass wir der älteren Generation einfach Dank schulden für das von ihr Geleistete. Insofern versteht sich das für mich von selbst, dass wir sie in ihren Aktivitäten unterstützen und ihre Interessen ernst nehmen und wahrnehmen. Von daher freue ich mich eigentlich darauf, mit dieser größer werdenden Bevölkerungsgruppe auszuprobieren, wie Zusammenleben und Gesellschaft funktioniert. Und natürlich auch generationsübergreifend: denn Solidarität zwischen Jung und Alt ist mir eben auch wichtig.

Welche Probleme wollen Sie jetzt als allererstes angehen? Der Fokus liegt natürlich darauf, im Land unterwegs zu sein und zuhören zu können, um dann eben auch sagen zu können: Das und das ist ein Problem. Da wollen wir, müssen wir ran. Welches Thema meinen Sie konkret? Ein Thema auf meiner Agenda, ist natürlich die soziale Lage der Älteren im Land. Das Thema Altersarmut ist ja auch etwas, was immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt. Ich möchte mit einer Untersuchung und Befragung im Land ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und schauen, wie die soziale Lage der Älteren in Brandenburg ist. Damit will ich auch zur Versachlichung der Debatte beitragen. Vielen Dank für das Gespräch!

