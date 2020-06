Bild: dpa/Christoph Soeder

Interview | Berater für Opfer rassistischer Polizeigewalt - "Racial Profiling ist eine der schlimmsten Formen von Rassismus"

05.06.20 | 06:32 Uhr

George Floyds Tod hat auch in Berlin für Proteste gesorgt. Viele sind erschüttert über die rassistische Gewalt unter Polizisten in den USA. Doch Rassismus ist auch in Deutschland ein Problem, betont Biplab Basu von der "Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt".



Seite 1 von 2

rbb|24: Herr Basu, mit welchen Fällen haben Sie bei Ihrer Arbeit zu tun?

Biplab Basu: Wenn Sie die Chronik [externer Link] durchgehen, dann werden sie viele solcher Berichte lesen, wo die Menschen sagen: "Ich kann nicht atmen, ich bekomme keine Luft. Bitte geh' weg und lass mich aufstehen". Das ist für uns nichts Neues. Das erleben wir, und das ist auch für Menschen mit Migrationshintergrund und Schwarze nichts Neues, sondern das ist in ihrem Alltag integriert.



Was auch sehr wichtig ist: Wenn der Fall von George Floyd nicht aufgenommen worden wäre, gäbe es die Geschichte nicht. Auch die Berliner Polizei geht teils äußerst aggressiv gegen Menschen vor, die filmen. Ich hatte einen Mann in der Beratungsstelle, der filmen wollte und von Polizisten so dermaßen zusammengeschlagen wurde, dass er monatelang seinen Arm nicht bewegen konnte. Auch so etwas passiert - und das muss sich ändern.



Das ist ja auch das Ziel Ihrer Beratungsstelle - wie kann man sich die Arbeit bei der "Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt" vorstellen?

Die Leute haben alle ein Bedürfnis zu erzählen, weil Polizeigewalt von den meisten Leute gar nicht als Gewalt verstanden wird. Die meisten Menschen geben die Schuld den Opfern. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie erzählen können, ohne Angst zu haben, dass das Gegenüber sie nicht versteht oder ihnen nicht glaubt. Und das passiert bei uns. Wir haben keinen Grund, ihnen nicht zu glauben, wir lassen sie erst einmal erzählen, und dann überlegen wir uns gemeinsam, ob die Person eine Anzeige gegen Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt stellen oder einen Beschwerdebrief schreiben möchte, oder ob man daran interessiert ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist sozusagen die Beratung, und dann gibt es finanzielle Unterstützung für die juristische Auseinandersetzung. Wir haben Kop eigentlich als Rechtshilfefonds gestartet. Wir dachten uns, die Menschen müssen irgendwie ein bisschen Geld bekommen, damit sie Anwälte bezahlen können.



Was verstehen Sie unter "rassistischer Polizeigewalt"?

Das sogenannte Racial Profiling, also anhaltslose Kontrolle und Überprüfung von Dokumenten und Taschen, sehen sehr viele Menschen als einen harmlosen Eingriff, aber für uns ist das ein massiver Angriff und auch eine der schlimmsten Formen von Rassismus. Die Kontrolle findet immer in der Öffentlichkeit statt, Hunderte und Tausende von Menschen sehen das. Und deswegen ist sie sehr erniedrigend. Das ist eine Beleidigung für Menschen. Und dann kommt dazu, wenn jemand diese Kontrolle infrage stellt, dann eskaliert das sehr schnell. Die Polizei ist dann not amused, wirft die Menschen auf den Boden, legt Handschellen an und führt sie ab.

Welche Menschen sind am meisten davon betroffen?

Junge Männer zwischen 15 und 45 Jahren, Afghanen, Araber, Schwarze Menschen, Türken. Aber auch sehr viele Roma. Viele Roma haben so massiv Angst, dass sie nicht einmal zur Beratungsstelle kommen wollen, nur ab und zu kommen ein oder zwei. Die haben Angst vor Behörden - und dann auch noch die Polizei. Ich habe oft mit ihnen gesprochen und gefragt, warum sie so viel Angst haben, dass wir sie mit Anwälten unterstützen können. Sie meinten, dass Anwälte sie nicht schützen könnten.



Wie können sich Personen verhalten, die hinter einer Polizeikontrolle Racial Profiling vermuten?

Eine standardisierte Empfehlung ist immer schwierig, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Was wir aber versuchen zu sagen: Das Wichtigste ist cool zu bleiben, sich nicht aufzuregen. Viele Polizisten haben traurigerweise nicht gelernt, andere Menschen mit Respekt zu behandeln. Wenn diese Menschen auch noch geflüchtete Migrantinnen oder Schwarze Menschen sind, dann fehlt oft der Respekt. Deswegen sagen wir: Nicht aufregen und niemals mehr sprechen als notwendig ist. Zum Beispiel: Wie heißt du? Wo wohnst du? Und wie alt bist du? Welche Nationalität? Das reicht. Mehr braucht die Polizei nicht zu wissen. Wenn Sie aber weiterfragen, dann höflich antworten: Ich glaube, diese Frage dürfen Sie nicht stellen, ich rede nicht darüber. Und natürlich immer auch sagen: Ich bin nicht einverstanden mit dieser Taschenkontrolle. Wenn Sie das machen müssen, dann machen Sie, aber ich bin nicht einverstanden. Und die Polizei höflich darum bitten, erst einmal einen Anwalt zu konsultieren, bevor Sie überhaupt etwas sagen. Wenn es Menschen gibt, die drumherum stehen, dann versuchen Augenkontakt zu halten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sie unterstützt werden können von diesen Menschen, dann das entsprechend signalisieren, z.B. die Telefonnummer oder Kontaktdaten annehmen.



Wie kann man als außenstehende Person helfen, wenn man Zeuge einer solchen Situation wird?

Durch meine Erfahrungen all diese Jahre habe ich gemerkt, dass heutzutage sehr viele unbeteiligte Menschen stehen bleiben, vor allem junge Männer und Frauen beobachten und protestieren dagegen. Wir versuchen auch auf Veranstaltungen Tipps zu geben: zum Beispiel ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben, eine detaillierte Beschreibung der anwesenden Polizeibeamten aufzuschreiben. Wenn Sie Gewalt gesehen haben, schreiben Sie es auf. Welcher Polizist hat Gewalt ausgeübt, fragen Sie ihn nach der Dienstnummer. Zwar geben die Polizeibeamten die nicht gerne raus, aber fragen kann man trotzdem, weil sie das in Berlin eigentlich machen müssen.